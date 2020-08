Tenet to jeden z tych filmów, których premiery doczekamy się w tym roku, pomimo niesprzyjających warunków. Mało tego – wszystko wskazuje na to, że będzie to kawał dobrego kina!

Kinowa premiera Tenet już za rogiem

26 sierpnia 2020 roku do kin wejdzie Tenet – najnowszy film Christophera Nolana, mającego na koncie choćby Dunkierkę, Interstellar czy Incepcję i 5-krotnie nominowanego do Oscara. Reżyser i scenarzysta, który w ubiegłym miesiącu obchodził swoje 50. urodziny, przygotował dla nas kolejną intrygującą produkcję z gatunku science fiction. Jak zwykle zapowiada się mnóstwo akcji, skomplikowana fabuła oraz niepowtarzalny klimat.

Podczas seansu będziemy obserwować jak grany przez Johna Davida Washingtona bohater próbuje ocalić ludzkość, doświadczając niepojętego zjawiska inwersji – przekraczania znanej granicy czasu i realnego świata. Trudno to opisać, dlatego najlepiej już teraz zobacz najnowszy, a zarazem ostatni przed kinową premierą zwiastun filmu Tenet, opublikowany na oficjalnym kanale Warner Bros Polska…

Obejrzyj najnowszy zwiastun Tenet:

Czy warto wybrać się do kina na Tenet?

Tenet zbiera dobre recenzje, choć brakuje wśród krytyków jednogłośnej opinii. Te same cechy mogą być bowiem oceniane pozytywnie, jak i negatywnie. Wygląda bowiem na to, że Christopher Nolan przeszedł samego siebie, jeśli chodzi o pogmatwanie fabuły, pompę i poważny klimat. Wczytując się w opublikowane teksty można jednak dojść do wniosku, że miłośnicy sci-fi w stylu Incepcji powinni być zadowoleni, jeśli nie zachwyceni.

Źródło: Warner Bros Polska, Metacritic, Rotten Tomatoes

