OPPO Reno7 Lite 5G, OPPO Reno7 i OPPO Enco X2 to kolejne nowości w ofercie tego chińskiego producenta. Co oferują i ile kosztują?

Premiera OPPO Reno7 Lite 5G. Jaka cena?

Niewiele jest (a być może nie ma ich wcale) serii smartfonów, które rozrastają się równie szybko jak OPPO Reno. Kilka dni temu pisaliśmy o OPPO Reno7 5G, którego prezentowano w towarzystwie flagowego OPPO Find X5 Pro, a już trzeba pochylić się nad następnymi propozycjami. Na dzisiejszej konferencji chwalono się nie tylko dwójką wymienionych smartfonów, ale też OPPO Reno7 Lite 5G.

Dopisek w nazwie dość wyraźnie sugeruje, że będzie on pozycjonowany niżej. Cena również to potwierdza. OPPO Reno7 Lite 5G pojawi się w polskich sklepach w maju i będzie kosztował 1899 złotych. Przypomnijmy w tym miejscu, że OPPO Reno7 5G został wyceniony na 2699 złotych.

Specyfikacja OPPO Reno7 Lite 5G w szczegółach

Android 11, ColorOS 12

ekran AMOLED 6.43 cala, 1080 x 2400 pikseli

procesor Qualcomm Snapdragon 695 (6 nm), Adreno 619

8 GB RAM

128 GB wbudowanej

aparat główny 64 Mpix, f/1.7 + 2 Mpix, f/2.4 + 2 Mpix, f/2.4

aparat przedni 16 Mpix, f/2.4

Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC

bateria 4500 mAh, ładowanie 33W

złącza: USB typu C, słuchawkowe, slot na microSD

wymiary 160 x 73 x 7.5 mm

waga 173 g

Czy są to parametry pasujące do smartfona za grubo ponad 1500 złotych? Opinie będą zapewne różne, z ostatecznymi werdyktami trzeba wstrzymać się do testów. Niepokoją zapisy dotyczące wyświetlacza. Owszem, panel AMOLED o rozdzielczości Full HD+ to zwiastun dobrej jakości obrazu, ale producent nie wspomina o częstotliwości odświeżania. Zapomniał? A może zastosował standardowe 60 Hz i woli ten temat przemilczeć?

Reszta parametrów technicznych nie budzi już większych niewiadomych. Do procesora Qualcomm Snapdragon 695 dorzucono 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2. Zaplecze komunikacyjne wygląda na kompletne, a baterię o pojemności 4500 mAh można będzie uzupełniać szybką ładowarką 33W.

Pojawi się też OPPO Reno7

Nieco mniej uwagi poświecono OPPO Reno7, ale i on wkrótce zwita na nasz rynek. Będzie oferował jeszcze mniej, przez co producentowi udało się zejść z ceną do 1599 złotych. Co otrzymają decydujący się na ten wydatek?

Niemal to samo co w OPPO Reno7 Lite 5G, aczkolwiek ten smartfon przybędzie bez modułu do obsługi sieci 5G, z procesorem Qualcomm Snapdragon 680, za to z nowszym systemem na starcie (Android 12, ColorOS 12) i aparatem przednim 32 Mpix oraz ekranem 90 Hz. Dla niektórych może okazać się zatem ciekawszy.

A może słuchawki do tego? Oto OPPO Enco X2

Listę nowości uzupełniają OPPO Enco X2, słuchawki dedykowane współpracy właśnie ze smartfonami. A skoro tak to mowa o modnej obecnie konstrukcji w pełni bezprzewodowej (z osobnymi słuchawkami), w tym przypadku korzystającej z Bluetooth 5.2. Oczywiście o niewielkich gabarytach.

Również w tym przypadku można spodziewać się rynkowej premiery w Polsce w maju. Cena? 799 złotych. Poniżej zestawienie najważniejszych parametrów technicznych.

średnica dynamicznego przetwornika: 11 mm

czułość (poziom decybeli): 118dB @1kHz

pasmo przenoszenia: 20 Hz - 40 000 Hz

wersja Bluetooth: 5.2

zasięg: do 10 m

bateria: 57 mAh (słuchawki), 566 mAh (etui ładujące)

czas ładowania; 1h (słuchawki), 1,5h (słuchawki + etui ładujące)

port ładowania: USB typu C

wodoszczelność: IP54

waga: 56,4g (±1 g)

Źródło: Oppo, foto: Karol Żebruń