OPPO powoli wprowadza siódmą generację serii Reno do polskich sklepów. Na początek będziemy mogli kupić ten najwyżej pozycjonowany u nas model, czyli OPPO Reno7 5G. Kolejne produkty, czyli OPPO Reno7 (bez 5G) oraz OPPO Reno7 Lite 5G pojawią się trochę później

OPPO Reno to dobrze znana już wam seria telefonów, która bardzo szybko wzbogaca się o kolejne generacje. Trudno w to uwierzyć, ale OPPO Reno jeszcze bez żadnej cyferki, za to z pamiętną "płetwą rekina", miał swój debiut w 2019 roku.

Mamy pierwszą połowę roku 2022 i OPPO Reno7, który trafił do sklepu wraz z OPPO Find X5 Pro. To aż siedem generacji tego telefonu w 3 lata. Siłą rzeczy trudno spodziewać się, by różnice pomiędzy poszczególnymi wcieleniami Reno były ogromne, ale zmiany następują.



Kolory OPPO Reno7 5G, Błękitne Gwiezdne Ślady i Gwiezdna Czerń

Często są to zmiany, których nie da się opisać ilościowo, a zmiany jakościowe, które wiążą się z rozwojem oprogramowania. Na końcu newsa przypomnimy sobie specyfikację OPPO Reno7 5G. A na początek, to co najważniejsze.

Jak zawsze dość wysoka cena OPPO Reno7 5G, ale jest też promocja premierowa

OPPO Reno7 5G to nie najwyżej pozycjonowany model z serii Reno7, ale najlepszy z tych, które będą dostępne u nas w sklepach. Trudno dyskutować nad polityką OPPO, która prowadzi do sprzedaży tych, a nie innych modeli telefonów w danych krajach, ale ma ona związek z tak szybkim postępem w numeracji serii. Firma musi trochę obcinać ofertę, by nie dochodziło do kanibalizacji produktów od prawie identycznej specyfikacji.

OPPO Reno7 5G wskazuje na górną granicę widełek cenowych dla serii Reno7 w Polsce. Cena OPPO Reno7 5G wynosi 2699 złotych. W dniach 8 do 21 kwietnia 2022 roku, w ramach promocji premierowej, zestaw sprzedażowy będzie zawierał:

OPPO Reno7 5G, z osłonką i ładowarką 65W w zestawie

słuchawki OPPO Enco Free 2

opaska OPPO band

roczna ochrona ekranu



Dodatki do telefonu OPPO Reno7 5G w promocji

Specyfikacja OPPO Reno7 5G

OPPO Reno7 5G tak jak zawsze stara się zwrócić uwagę użytkownika wzornictwem. Nie jest to tym razem żadna nowość, ale tak zwane wykończenie OPPO Glow może się podobać. Sporo może tu zależeć od oprogramowania, czy systemu ColorOS 12, który oferuje takie smaczki jak obsługa gestów w powietrzu czy funkcja PC Connect. To ostatnie jest tym samym rozwiązaniem, które poznaliśmy przy okazji realme GT2 Pro. Jak zawsze OPPO chwali się płynnością działania systemu nawet po 3 latach użytkowania. Czy to prawda? Najlepiej odpowiedzieć na to pytanie mogą wytrwali fani tej marki.

Specyfikacja OPPO Reno7 5G jest następująca:

system: ColorOS 12 (Android 12)

ekran: 6.43 cala, AMOLED, 90 Hz, HDR10+, 2400 x 1080 pikseli, Gorilla Glass 5, powłoka oleofobowa

chipset: MediaTek Dimensity 900 5G / ARM Mali-G68 MC4

pamięć: 8 GB RAM / 256 GB wbudowanej + karta microSD

aparat przód: 32 Mpix, f/2.4

aparat tył główny: 64 Mpix, 26 mm, f/1.7, typ 1/2 cala

aparat tył ultraszerokokątny: 8 Mpix, f/2.25, pole widzenia 119 stopni

aparat tył makro: 2 Mpix, f/2.4

czytnik linii papilarnych: w ekranie

łączność bezprzewodowa: NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 BLE

akumulator: 4500 mAh

ładowanie przewodowe: 65W SuperVOOC (100% w 31 minut), ładowarka w zestawie

złącza: USB typu C

waga: 173 g

wymiary: 161 x 73 x 7,8 mm

Źródło: OPPO