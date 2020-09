Dobry komputer do grania? Firma Optimus przygotowała ciekawą propozycję dla osób, które szukają gotowego zestawu - E-Sport GB450T-CR3 to jeden z tych modeli, który powinien spełnić oczekiwania graczy, a przy tym nie nadwyręży budżetu.

Najlepszy komputer do grania to ten złożony z samodzielnie dobranych podzespołów (np. taki, jak z naszego poradnika). Nie każdy jednak ma tyle umiejętności i czasu, by głowić się nad wybieraniem odpowiednich części. Z myślą o takich klientach powstał Optimus E-Sport GB450T-CR3 – to zestaw, który poradzi sobie z nowymi grami, także tymi e-Sportowymi.

Optimus E-Sport GB450T-CR3 - solidny komputer do grania

Komputer oferuje naprawdę niezłą specyfikację – znajdziemy tutaj 6-rdzeniowy/12-wątkowy procesor AMD Ryzen 5 3600 (z chłodzeniem be quiet! Pure Rock Slim), 2x 8 GB pamięci DDR4 3000 MHz, a także kartę graficzną GeForce GTX 1660 z 6 GB pamięci VRAM. Konfiguracja powinna sobie poradzić z nowszymi grami uruchomionymi w rozdzielczości Full HD (w przypadku bardziej wymagających tytułów konieczne jednak będzie obniżenie detali).

Zestaw został wyposażony w dwa dyski – rolę nośnika systemowego pełni SSD M.2 o pojemności 480 GB, natomiast za dodatkowy magazyn służy tradycyjny dysk HDD (7200 RPM) o pojemności 1 TB. Takie rozwiązanie zapewnia odpowiednią ilość miejsca na dane, a przy tym pozwala uzyskać dobry komfort pracy z komputerem.

Podstawę komputera stanowi płyta główna Gigabyte Aorus B450 Elite, więc w przyszłości będzie można zmodernizować go np. o wydajniejszy procesor, mocniejszą kartę graficzną czy więcej pamięci RAM. Pozwoli na to także zasilacz be quiet! System Power 9 o mocy 500 W i dobra, przewiewna i podświetlana obudowa Corsair SPEC-DELTA RGB TG.

Ile kosztuje dobry i niedrogi komputer do grania?

Optimus E-Sport GB450T-CR3 został wyceniony na około 4600 złotych. Warto dodać, że podanej cenie otrzymujemy także preinstalowany system operacyjny Windows 10 Home, więc sprzęt będzie gotowy do użytku zaraz po wyjęciu z opakowania.

Źródło: Optimus

