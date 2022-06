Od ostatniego poradnika dotyczącego doboru podzespołów komputerowych minęło już trochę czasu. Czy przez półtora miesiąca rynek zmienił się na tyle, aby zachęcić do inwestycji w nowy PC?

Komputer do gier do 5000 zł, a rynkowa rzeczywistość

Na rynku części komputerowych nastąpił długo oczekiwany przełom w postaci dostępności kart graficznych oraz ich znaczącej obniżki cen. Ha!, po drodze mieliśmy nawet premiery sprzętu w postaci układów graficznych i procesorów od AMD, ale te jednak pozostawiają wiele do życzenia. Humor psuje również inflacja. Do tego należy zadać sobie poważne pytanie o sen zakupów, gdy stoimy na rozdrożu generacyjnym. Wszak hucznie ogłoszona dostępność GPU pod koniec cyklu ich produkcji, gdy na jesień mają zadebiutować zupełnie nowe rozwiązania, stopuje wcześniejszy optymizm.

Powiedzmy, że jednak macie już dość czekania i przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego chcecie uzbroić się w nową gamingową maszynę. Nie pozostaje mi nic innego, jak wskazać komponenty w mojej ocenie warte rozważenia. Przeważnie wybieram produkty, z którymi miałem bezpośredni kontakt. Plus nie będę kwoty pięciu tysięcy wykorzystywać do ostatniej złotówki. Pozostawiony margines pozwoli kupić system operacyjny lub na drobną modyfikację konfiguracji.

Komputer za pięć tysięcy raz poproszę!

Długo dumałem nad procesorem. W segmencie budżetowym rządzi Intel. Dlatego sięgam po pewniaka w postaci Intel Core i5-10400F (ok. 600 zł). Mamy jeszcze Intel Core i5-11400F, ale tutaj szukałbym okazji do 700 zł maks. Alternatywą będzie od nich dużo tańszy, choć wymagający zakupu drożej płyty głównej, procesor Intel Core i3-12100F. Dwa z trzech proponowanych CPU obsługują PCIe 4.0. Cała trójka będzie świetną opcją zarówno w kontekście gier e-sportowych jak i wysokobudżetowych tytułów AAA. Nie widzę potrzeby inwestycji w mocniejszy procesor, ponieważ ograniczeniem naszego komputera będzie GPU.

Po stronie AMD sprawy nie wyglądają tak dobrze. Ryzen 5 4500 mimo, że w aplikacjach daje radę, to w gamingu prezentuje okropne rezultaty. Teoretycznie trochę lepiej wypada Ryzen 5 5500, ale w niektórych przypadkach wyprzedza go nawet Core i3. Dopiero Ryzen 5 5600G i szczególnie R5 5600 bronią honoru obozu Czerwonych, ale z ich ceną przekraczamy budżet. Z listy skreślamy również wycofanego Ryzen 5 3600, którego wycena na portalach aukcyjnych woła o pomstę do nieba. Umówmy się, że niegdyś samograj “3600” dziś powyżej 650 zł jest nieopłacalny.

Na czym osadzimy CPU?

Procesor 10. generacji to dwie rodziny płyt głównych. Można sięgnąć po tańszą B460, choć ja wybrałem nowszego mobasa Gigabyte B560M DS3H V2 (ok. 400 zł), ponieważ pozwoli skorzystać z potencjału pamięci RAM o taktowaniu 3000 MHz. Niemniej, jeśli wymagacie od płyty nieco więcej pod postacią dodatkowych portów USB, szybszej karty sieciowej, lepszego kodeka audio i sekcji zasilania dopłata do modelu Gigabyte B560M AORUS ELITE (ok. 550 zł) wydaje się w pełni zasadna.

Gdy zdecydujecie się na przedstawiciela 12. generacji Intela warto rozważyć Gigabyte B660M DS3H - ceny do 500 zł. Dla procesora AMD serii pięć tysięcy widzę opcję w postaci MSI B550M PRO-VDH, którą można zakupić za około 460 zł. Ach! Bym jeszcze zapomniał o chłodzeniu do naszej platformy. Wszystkie procesory mają uwzględniony boxowy cooler, który spokojnie daje radę. Jeśli jednak stawiacie na kulturę pracy, plus finalny efekt też ma znaczenie, to be quiet! Pure Rock Slim 2 92mm wypada dobrze. Zasadniczo sensownych rozwiązań w przedziale 70-150 zł nie brakuje.

Dylematów ciąg dalszy - karta graficzna

Najistotniejszy element gamingowego PC to karta graficzna. To tutaj ląduje większość naszego budżetu. XFX RX6600XT Speedster SWFT 210 w kwocie 2349 zł będzie silnym zawodnikiem. Niemniej zdarzają się strzały pozwalające zaoszczędzić nawet sto pięćdziesiąt złotych. Alternatywa w postaci RTX 3060 kusi dzięki DLSS, acz znalezienie modelu poniżej 2400 zł nie będzie łatwe. Obie karty pozwolą na zabawę w 1440p.

RX 6600 vs. RX 6600 XT vs. RTX 3060 | Test in 1080p

Jeśli zdecydujecie się na dużo droższe i5-12400F albo Ryzen 5 5600, bo szukacie większego kopa w aplikacjach, to niestety z powyższymi grafikami przekraczamy budżet. W tym wypadku należy zejść o jedno oczko. ASUS RX 6600 DUAL to wydatek ok. 2000 PLN i do tego można otrzymać miesięczny dostęp do Adobe Creative Cloud.

Dobieramy pozostałe komponenty

Reszta to już klasyka. 16 GB pamięci RAM z zegarem 3000 MHz (lub 3200 dla Ryzena) i preferowanym opóźnieniem CL16. Na moduły bez RGB wydamy 290-340 zł. Jako magazyn danych nie widzę innej opcji, jak terabajtowy dysk NVMe - dla gracza model WD Blue SN570 wystarczy w zupełności. Komputer tej klasy spokojnie zasili PSU o mocy 500W. Z przyzwyczajenia sięgam po modularne be quiet! z certyfikatem Gold. Jeszcze nigdy mnie nie zawiodły. Jeśli nie widzicie problemu, żeby zamówić coś z Amazonu, to szczerze polecam Deepcool PM500D w cenie równych trzystu złotych.

Na koniec wypada gdzieś te wszystkie komponenty upakować. Jeśli interesuje Was bardziej tradycyjny format budy to do 300 PLN wskażę SilentiumPC Ventum VT4 TG (269 zł). Osobiście urzekła mnie nowość Krux NAOS za niespełna 300 zł, której gabaryt zbliżony jest do obudowy ITX a mieści płytę w standardzie micro-ATX oraz zasilacz ATX. Pamiętajcie tylko, że w przypadku większego chłodzenia w obudowie Krux koniecznym może się okazać wybór zasilacza SFX.

Notebook jako alternatywa dla PC? Gamingowy laptop zawsze brzmiał dla mnie jak oksymoron.

Podsumowanie wydatku - Intel czy AMD?

Jak wspomniałem na początku, nie chcę całkowicie wykorzystywać budżetu na części, bo w końcu jakiś grosz należy przeznaczyć na system operacyjny lub usługę złożenia PC (jeśli takową potrzebujecie).

Platforma Intel cena [zł] Intel cena [zł] AMD cena [zł] CPU i5-10400F 599 i3-12100F 519 AMD Ryzen 5 5500 700 Chłodzenie be quiet! Pure Rock Slim 2 92mm 115 box 0 box 0 Płyta główna Gigabyte B560M DS3H V2 399 Gigabyte B660M DS3H 520 MSI B550M PRO-VDH 464 GPU XFX RX6600XT Speedster SWFT 210 2349 XFX RX6600XT Speedster SWFT 210 2349 XFX RX6600XT Speedster SWFT 210 2349 RAM Patriot Viper Blackout 16GB 3000MHz CL16 319 Patriot Viper Blackout 16GB 3000MHz CL16 319 Corsair 16GB 3200MHz CL16 Vengeance LPX Black 348 SSD WD Blue SN570 M.2 PCIe NVMe 1TB 419 WD Blue SN570 M.2 PCIe NVMe 1TB 419 WD Blue SN570 M.2 PCIe NVMe 1TB 419 Zasilacz be quiet! Pure Power 11 CM 500W 80 Plus Gold 359 be quiet! Pure Power 11 CM 500W 80 Plus Gold 359 be quiet! Pure Power 11 CM 500W 80 Plus Gold 359 Obudowa Silentium PC Ventum VT4 TG 269 Silentium PC Ventum VT4 TG 269 Silentium PC Ventum VT4 TG 269 suma 4828 4754 4908

Reasumując wariant z Intel Core i5 dziesiątej generacji oraz RX 6600 XT, bez dodatkowego chłodzenia, to wydatek rzędu 4713 zł. Na opcję z Core i3, bez ekstra coolera, musicie przeznaczyć czterdzieści złotych więcej, czyli 4754 PLN. Tutaj nie ma złego strzału. Napomknę tylko, że przeznaczając pełną kwotę pięciu tysięcy na podzespoły nie zdołacie dobrać RTX 3060 Ti do zestawu.

Jak wypada konfiguracja z Ryzenem? Stawiając na AMD, musicie przeznaczyć kwotę powyżej 4900 zł. Tak, dobrałem szybsze pamięci, ale podbijają one finalną cenę o tylko 29 zł. A idąc oczko wyżej Ryzen 5 5600 przekroczy dopuszczony budżet. Do tego muszę raz jeszcze podkreślić, że Ryzen 5 5500 w relacji cena-możliwości wygląda, co najwyżej przeciętnie na tle oferty Intela.

Paweł Maziarz Dobry czas na zakup komputera? I tak, i nie. Oj, dawno nie było tak dobrze. Premiery nowego sprzętu, obniżki cen kart graficznych oraz zapowiedzi nowych gier na pewno zachęcają do zakupu PC-ta. Mogłoby się wydawać, że doczekaliśmy się idealnego momentu na zakup komputera.



Jak już wspomniał Tomek, przed nami premiera nowych generacji kart graficznych GeForce RTX 4000 i Radeon RX 7000 (a później też procesorów AMD Ryzen 7000 i Intel Core 13. generacji), które mają przynieść spory wzrost wydajności. Na początku najpewniej będą to modele z wyższej półki, które zastąpią obecne flagowce. W takiej sytuacji zakup porządnego, mocnego zestawu stoi pod sporym znakiem zapytania. Logika jest prosta - po co pchać się w starą generację, skoro tuż za rogiem jest coś nowszego i lepszego (miejmy nadzieję!). do gier. Czy tak jest w rzeczywistości? Cóż, wszystko zależy od dostępnego budżetu.



Co innego jeżeli składamy coś tzw. dobrego i niedrogiego – np. opisywany w artykule komputer do gier za 5000 zł (lub nawet tańsze zestawy). Tradycja pokazuje, że nowe podzespoły ze średniej lub niższej półki powinny pojawić się w późniejszym terminie (zapewne za kilka – kilkanaście miesięcy), więc odkładanie zakupu już nie jest tak dobrym pomysłem. Już teraz można złożyć bardzo dobry zestaw z procesorem pokroju Intel Core i5-12400F, 16 GB pamięci RAM i kartą Radeon RX 6600. Taki sprzęt pozwoli na komfortowe granie w nowsze tytuły w 1080p, a do tego będzie całkiem przyszłościową propozycją, która posłuży jeszcze kilka dobrych lat.

W poszukiwaniu alternatywy

Nie będę sobą, jeśli nie pochylę się nad alternatywami. Notebook? Gamingowy laptop zawsze brzmiał dla mnie jak oksymoron. W tym przedziale cenowym wybór teoretycznie jest szeroki, ale dostępne konfiguracje mnie nie przekonują. No, chyba że wystarczy Wam maszynka do Hearthstone’a - w takim wypadku to, co innego.

To może tzw. “gotowiec”? Takie zestawy PC to istny rollercoaster, gdzie należy wykazać się wzmożoną uwagą i przywiązywać wagę do detali. To one często decydują o tym, czy komputer w ogóle można normalnie używać. Drogich potworków z przedpotopowymi i7-2600 na Allegro nie brakuje. Unikajcie ich jak ognia. Komputery od bardziej renomowanych, dużych marek też bywają pułapką. Zewnątrz i na papierze wszystko wygląda w należytym porządku, aby wkrótce człowiek przekonał się, o daleko idących kompromisach poczynionych przez producenta.

W portfolio Komputronika udało mi się znaleźć dwie gotowe propozycje warte rozważenia z już zainstalowanym systemem Windows 11. Jeśli kompletnie się nie znamy na temacie, to oczywiście nie zapominajmy o lokalnych entuzjastach pomagających w złożeniu dobrego PC. Wszelkiego rodzaju elektromarkety odradzam. Finalnie, gdy jednak lubicie bawić się samodzielnie, wtenczas połączenie starego z nowym potrafi zaskoczyć. Za przyzwoite pieniądze znajdziemy dobrą bazę, której wystarczy wyłącznie lekki lifting, aby sprostać wymogom estetycznym i sprawnościowym.

Która opcja najbardziej przemawia do Waszej wyobraźni?

Zachęcamy też do odwiedzenia naszego forum, gdzie znajdziecie ekspertów od składania komputerów, którzy chętnie doradzą w wyborze poszczególnych części.