Jakie jest minimum sprzętowe dla e-sportowca? Testujemy komputer gamingowy ACTINA - wyposażony w podkręcony procesor Ryzen 3 3100 oraz GeForce GTX 1660 Super.

Interesuje cię płynna rozgrywka w gry e-sportowe, a nie chcesz tracić czasu na rozmkinianie które podzespoły będą najlepsze w danym budżecie, ani bawić się w samodzielne składanie komputera? W takim przypadku warto wybrać gotowy zestaw komputerowy, ale... od sprawdzonego dostawcy. Takiego, który faktycznie zna się na konfigurowaniu sprzętu, no i oczywiście ma przyzwoite ceny. Nie każdego przecież będzie stać na nowe karty GeForce RTX 30xx...

Jaki jest próg wejścia do e-sportu?

Gry-esportowe nie mają jakichś kosmicznych wymagań, więc komputer dla gracza e-sportowego nie musi być zaraz maszyną za kilkanaście tysięcy złotych. Wręcz przeciwnie - może mieć podzespoły ze średniej półki, ale grunt, żeby były one nowoczesne, a ich połączenie przemyślane. Tak się właśnie składa, że wszystkie te kryteria spełnia komputer firmy Actina, który właśnie gości w naszej redakcji.

Niedrogi komputer dla e-sportowca Ile trzeba wydać na komputer gamingowy, by móc swobodnie grać w e-sportowe gry? W jakie podzespoły należy zainwestować? Dziś sprawdzamy niedrogi komputer Actina za niecałe 3000 tysiące złotych, wyposażony w kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 1660 Super oraz AMD Ryzen 3 3100.

Komputer Actina - specyfikacja

Komputer gamingowy ACTINA Procesor AMD Ryzen 3 3100 (4C/8T) OC @4GHz Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1660 Super (Gigabyte) Płyta główna Gigabyte B450M DS3H Pamięć RAM GoodRAM IRDM PRO 16 GB (2 x 8) 3600 MHz CL18 Dysk SSD Silicon Power A55 512 GB (SATA III) Chłodzenie procesora SilentiumPC Fortis 3 RGB HE1425 Zasilacz SilentiumPC Vero L3 Bronze 500W Obudowa SilentiumPC Signum SG1 TG Pure Black System operacyjny Brak

Cena tego zestawu wynosi obecnie 2949 złotych i... wszystko wskazuje na to, że będą to dobrze wydane pieniądze. Zwracamy uwagę na to, że komputer sprzedawany jest bez systemu operacyjnego. Dzięki temu koszt maszyny jest niższy, co z pewnością spodoba się osobom, które mają już licencję na Windows.

Dlaczego zdecydowano się na platformę AMD (procesor), a nie Intela? Prawdopodobnie ze względu na możliwości rozbudowy - chociaż Actina ma swoim portfolio również maszyny oparte na procesorach Intela. Podstawka AM4 oferuje naprawdę sporo, a jak ktoś się uprze (nie żebyśmy to specjalnie polecali) to na tej płycie głównej zainstaluje nawet AMD Ryzen 9 3950X (16 rdzeni/32 wątki). Testowany przez nas Ryzen 3 3100 to najmniej wydajny przedstawiciel rodziny Ryzen 3 oparty na mikroarchitekturze Zen 2 (Matisse) wykonany w litografii 7-nm. To nowoczesna konstrukcja, którą w razie potrzeby możemy dodatkowo podkręcić - a płyta B450 na której go zainstalowano oczywiście to umożliwia. Ale.. ACTINA zrobiła to już za nas - procesor jest podkręcony i pracuje z taktowaniem 4 GHz.

Podkręcać oczywiście warto na coolerze lepszym od standardowego, ale i tym nie musimy się martwić - bowiem komputer Actina został wyposażony w chłodzenie na procesor SilentiumPC Fortis 3 RGB HE1425 - solidne i dodatkowo pięknie podświetlone.

Karta graficzna GeForce GTX 1660 Super oferuje nam niezłe osiągi w rozdzielczości Full HD przy atrakcyjnej cenie. Jest to model GTX, a więc nie zaimplementowano tu technologii ray-tracingu i DLSS znanych z kart RTX. Dla e-sportowców te bajery raczej jednak nie są specjalnie interesujące, a dobra cena rekompensuje te braki.

RAM jest odpowiednio skonfigurowany - działa z maksymalną szybkością przewidzianą w profilach i nie musimy się przejmować ustawianiem go w UEFI BIOS. 16 GB w konfiguracji dual oraz taktowanie 3600 MHz to znakomity wybór.

Wszystko co musimy zrobić, po wyjęciu komputera z pudełka, to podłączyć go do peryferiów (monitor, klawiatura i myszka) i zainstalować system operacyjny. A instalujemy go na SSD SATA III o pojemności 512 GB - szału wydajnościowego jak w przypadku nośników PCIe może nie ma, ale praktycznie rzecz biorąc nie zobaczymy wielkiej różnicy jeśli chodzi o szybkość ładowania gier. Jeśli jednak w przyszłości chcielibyście zainwestować w szybszy SSD PCIe, to płyta główna tego komputera oczywiście umożliwia jego obsługę.

Komputer Actina - z zewnątrz i od środka

Komputer został umieszczony w niewielkiej i zgrabnej obudowie SilentiumPC Signum SG1 TG Pure Black. Pomimo niewielkich rozmiarów mieści ona w sobie nawet płyty ATX, jednak ACTINA zdecydowała się na wykorzystanie płyty mATX. Całość zasilana jest przez 500-watowy zasilacz SilentiumPC Vero L3 Bronze.

Na tylnym panelu znajdziemy między innymi cztery porty USB 3.1 Gen1 (niebieskie), cztery porty USB 2.0 (czarne), łączony port PS2, gniazdko LAN i trzy porty mini-jack do obsługi urządzeń audio.

Na przednim panelu obudowy wyprowadzono dwa porty USB 3.1 (Gen1), dwa gniazdka mini-jack (słuchawki/mikrofon) oraz przyciski Reset i Power.

Trzeba podkreślić, że wewnątrz panuje idealny porządek - zarządzanie kablami jest na najwyższym poziomie.

Komputer Actina z Ryzen 3 3100 i GTX 1660S - testy wydajnościowe

Działanie komputera sprawdziliśmy na trzech popularnych grach e-sportowych (w rozdzielczości 1080p): Valorant, Fortnite oraz Counter Strike Global Offensive. Tym razem zrezygnowaliśmy w wykresów i prezentujemy wam fragmenty rozgrywki z włączonym licznikiem klatek na sekundę (znajdziecie go w lewym górnym rogu). Wideo z gier zostało nagrane za pomocą zewnętrznego video grabbera, a więc gry na materiale wideo działają z rzeczywistą prędkością.

Testy Valorant

Zwykle na liczniku klatek na sekundę jest grubo ponad 200 (zdarzają się spadki do 160), a przypominam, że testujemy w rozdzielczości Full HD i ustawieniach wysokich.

Testy Fortnite

Fortnite w ustawieniach epickich (epic) jest zdecydowanie bardziej wymagający - możemy liczyć na około 100 klatek na sekundę, a po zmianie ustawień na wysokie (high - 1:50 filmu) jakieś 30 klatek (średnio) więcej.

Testy CS:GO (Dust)

CS:GO przyblokował nam wyświetlanie odczytów Afterburnera, ale skorzystaliśmy z wewnętrznego licznika klatek na sekundę Steam (jako, że jest on nikczemnych rozmiarów, pozwoliliśmy go sobie powiększyć w prawym dolnym rogu ekranu). Tutaj występują znacznie większe wahania framerate, bowiem wartość może się wahać pomiedzy 100, a 200 klatek na sekundę - czasami jest to grubo ponad 200.

Testy CS:GO (Danger Zone)

Danger Zone powinien być nieco bardziej wymagający, ale wyniki nie odbiegają zbytnio od mapy Dust. W każdym przypadku możemy śmiało sięgnąć po monitor FHD o wysokim odświeżaniu (np. 144 Hz) i cieszyć super płynną rozgrywką.

Komputer Actina - czy warto kupić?

"Gotowce", czyli gotowe zestawy komputerowe, zawsze będą nieco droższe od samodzielnego wyboru części i ich montażu. Czasami lepiej jednak... zostawić te sprawy w rękach zawodowców, a widać, że pracownicy Actina znają się na swojej robocie.

Testowany przez nas komputer Actina to niedrogi zestaw dla gracza, co do którego nie mamy żadnych zastrzeżeń co do wyboru podzespołów, montażu i konfiguracji. Również cena jest jest jak najbardziej przyzwoita.

Jeśli nie masz ochoty grzebać w hardwarze i tracić czas na montaż i konfigurację komputera, to z pewnością propozycje od Actiny są godne uwagi. Komputer z Ryzenem 3 i GTX 1660 Super świetnie sprawdzi się w grach e-sportowych (i nie tylko!) w rozdzielczości Full HD, a to wszystko w niewygórowanej cenie.

Komputer ACTINA (Ryzen 3 3100 i GTX 1660S) - ocena

dobry stosunek ceny do wydajności

nowoczesny ("fabrycznie" podkręcony) procesor i karta graficzna

RAM 16 GB 3600 MHz i SSD SATA 512 GB

dobra możliwość dalszej rozbudowy

podzespoły skonfigurowane do optymalnej pracy

przemyślany i schludny montaż

solidny cooler SPC w zestawie

36 miesięcy gwarancji

brak USB 3.1 Gen 2 / USB typu C

niektórym może przeszkadzać brak systemu operacyjnego w zestawie

94% 4,7/5

