To firma najbogatszego człowieka świata. Tym się zajmuje

Larry Ellison ma 81 lat i po wzroście akcji Oracle wyprzedził Elona Muska na liście najbogatszych ludzi świata przygotowanej przez Bloomberga. Oszacowano jego majątek na 393 miliardy dolarów. A czym konkretnie zajmuje się jego firma?

Oracle to jedna z największych i najbardziej rozpoznawalnych firm technologicznych na świecie. Powstała w 1977 roku i od początku kojarzona była przede wszystkim z bazami danych. To właśnie Oracle Database stała się produktem, który rozsławił markę i sprawił, że zaczęła być traktowana jako lider w zarządzaniu informacjami.

Nie tylko dane

Chociaż Oracle zajmuje się tworzeniem systemów bazodanowych, w ciągu lat swojej działalności korporacja stworzyła również Oracle Cloud Infrastructure. Jak sama firma mówi, dzięki niej przedsiębiorstwa mogą korzystać z usług związanych z przechowywaniem danych, obliczeniami, sztuczną inteligencją, cyberbezpieczeństwem czy zarządzaniem sieciami.

Oracle zajmuje się również rozwojem aplikacji biznesowych. Oracle Fusion Cloud Applications to zestaw narzędzi, które wspierają firmy w zarządzaniu finansami, kadrami, łańcuchem dostaw czy obsługą klienta. Firma wspomina, że Oracle dostarcza również rozwiązania sprzętowe – serwery i systemy zoptymalizowane pod kątem wydajnej pracy z bazami danych i aplikacjami tej marki, tworząc biurowy ekosystem.

Usługi powiązane z Johnem Doe

Chociaż firma najbardziej znana jest z tworzenia specjalnych systemów dla korporacji i mniejszych firm, to jej technologie spotykane są również w życiu przeciętnego użytkownika internetu. Jak informuje IBM, w bankowości tworzone przez Oracle systemy bazodanowe umożliwiają obsługę milionów transakcji w sposób "szybki i bezpieczny".

Oracle dotyka również handel internetowy. Tu, jak przekonuje IBM, narzędzia firmy wspierają analizę zachowań klientów. W efekcie sklepy online mogą lepiej dopasować ofertę pod użytkownika, co w dalszej perspektywie ma poprawić doświadczenie zakupowe.

Z postępem cyfryzacji w medycynie rozwiązania chmurowe zaczęły być wykorzystywane do przechowywania wyników badań, obsługi dokumentacji pacjentów i analizowania ogromnych zbiorów danych medycznych. Stosowane przez przemysł medyczny narzędzia mają za zadanie wesprzeć opiekę zdrowotną, co jednocześnie może rodzić pytania o prywatność oraz bezpieczeństwo gromadzenia poufnych danych.