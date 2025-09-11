Test Hisense 65U78Q PRO - najlepszy telewizor dla graczy do 6000 zł?

Hisense 65U78Q PRO to zaawansowany telewizor Mini-LED o wielu funkcjach, wielu twarzach i wielu możliwościach. Jego najważniejszą jednak cechą jest relacja jakości obrazu i częstotliwości odświeżania, która czyni zeń telewizor wręcz stworzony dla wymagających graczy.

Hisense 65U78Q PRO to telewizor z podświetleniem Mini-LED, które dzięki dużej liczbie stref podświetlenia zapewnia ostry, kontrastowy obraz. Urządzenie oferuje rozdzielczość 4K oraz imponującą częstotliwość odświeżania na poziomie 165 Hz, co już na wstępie pokazuje, że może stać się marzeniem każdego szanującego się gracza. Sprawdziłem sobie w warunkach studyjnych model o przekątnej 65 cali, ale zaznaczę, że jest on dostępny również w rozmiarach 55, 75, 85 i 100 cali. Nie przedłużając - co ten telewizor potrafi i czy warto wpisać go sobie na listę zakupów?

Hisense 65U78Q PRO na wideo

O estetyce na szybkości

Powiedzmy sobie szczerze – czy wygląd telewizora ma dziś aż takie znaczenie? Kiedyś uważałem, że nie, ale z wiekiem zaczynam zwracać na to większą uwagę. Hisense 65U78Q PRO pod tym względem nie jest rewolucją, ale solidnym, minimalistycznym klasykiem. Ładnie, bez udziwnień, ale też bez efektu "wow". Jedyny minus to podstawa – solidna, ale jej kwadratowy kształt jakoś do mnie nie przemówił. A! Pilot. Pilot ładowany solarnie, ot taki fajny, ekologiczny dodatek. Poza tym – pełna kultura: jakość materiałów na plus, a porty na tyłach poupychane w jednej wnęce, co ułatwia zarządzanie kablami.

Co potrafi Hisense 65U78Q PRO? Specyfikacja, która robi wrażenie

Przejdźmy do konkretów, bo tutaj Hisense nie idzie na kompromisy. Mamy 65-calowy Mini-LED PRO, z rozdzielczością 4K i, uwaga, odświeżaniem 165 Hz. To jest dosłownie najwyższa częstotliwość w branży! Do tego dochodzi pakiet technologii, który sprawia, że obraz, ale i dźwięk, są po prostu obłędne:

Mini-LED PRO: głęboka czerń na poziomie OLED-a i oszałamiająca jasność.

Hi-View AI Engine PRO: sztuczna inteligencja, która klatka po klatce optymalizuje obraz.

Game Mode Ultra 165 Hz: gotowy na konsole nowej generacji i topowe komputery - jak ktoś będzie miał taką fantazję.

Anti-Reflection PRO: tylko 2% odbić, więc możesz grać w słoneczny dzień bez mrużenia oczu.

QLED Colour z PANTONE: kolory, które są, cóż, zwyczajnie idealne.

A to dopiero początek. Do tego dochodzi dźwięk 4.1.2 z Dolby Atmos, system VIDAA z dostępem do wszystkich popularnych platform streamingowych i pilot zasilany energią słoneczną, o którym wspominałem przed momentem. Krótko mówiąc: to turbo zaawansowany telewizor, który obsługuje szeroki wachlarz standardów, w tym DVB-C, DVB-S, DVB-S2 oraz DVB-T2/HEVC/H.265.

W kwestii jakości obrazu, na pokładzie znajdziemy pełen zestaw technologii HDR: Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive i HLG. Tych standardów nie trzeba dogłębnie omawiać – to po prostu technologie, które gwarantują doskonały obraz, co jest kluczowe dla każdego, kto ceni sobie wrażenia wizualne.

Na tylnym panelu dostępne są 4 porty HDMI oraz 2 porty USB. Całość pracuje na autorskim systemie VIDAA i choć osobiście preferuję Google TV, to trzeba przyznać, że VIDAA działa płynnie, a jego obsługa jest bardzo prosta i intuicyjna.

Wrażenia z oglądania, czyli kilka słów o obrazie, dźwięku i AI

W swoim segmencie rynkowym Hisense 65U78Q PRO wyróżnia się zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi. Panel Mini-LED, wspierany technologią kwantowej kropki i certyfikacją PANTONE, zapewnia precyzyjną reprodukcję kolorów. Dużą zaletą, podnoszącą komfort użytkowania, jest antyodblaskowa powłoka ekranu. Skutecznie minimalizuje ona odbicia światła słonecznego oraz sztucznego oświetlenia, co pozwala cieszyć się wysoką jakością obrazu w różnorodnych warunkach oświetleniowych. 2 proc. odbić to coś, co sprawia, że testowany telewizor genialnie radzi sobie w dobrze oświetlonych pomieszczeniach.

Kluczową rolę w optymalizacji obrazu odgrywa procesor Hi-View AI Pro, który analizuje wyświetlane klatki w czasie rzeczywistym. Jego działanie jest zauważalne, zwłaszcza w kontekście naturalnego odwzorowania odcieni skóry. Mimo że nie stanowi to przełomu, funkcja ta efektywnie wspiera jakość obrazu. Bardzo użytecznym rozwiązaniem jest również czujnik światła AI Chroma, który automatycznie dostosowuje jasność i temperaturę barw do warunków otoczenia.

Dodatkowe funkcje AI obejmują:

AI 4K Upscaler: skalowanie rozdzielczości starszych materiałów wideo, co poprawia ich jakość.

AI HDR Upscaler: zwiększa rozpiętość tonalną klasycznych treści, nadając im efekt HDR.

AI Scenario: rozpoznaje typ materiału (np. sport, film) i dostosowuje do niego parametry obrazu i dźwięku.

AI Sports Mode: funkcja doskonale optymalizuje wrażenia audiowizualne podczas oglądania wydarzeń sportowych. To chyba najlepszy “usprawniacz” do sportu, jaki widziałem.

Telewizor obsługuje technologię IMAX Enhanced oraz standardy dźwięku przestrzennego DTS:X i Dolby Atmos, co znacząco zwiększa immersję, zwłaszcza przy oglądaniu filmów. Dźwięk generowany przez wbudowane głośniki zaskakuje głębią i dynamiką, a do tego jest zaskakująco (jak na telewizor) przestrzenny - standard 4.1.2 nie pojawia się tylko w specyfikacji - tu naprawdę słychać, że ktoś zatroszczył się o dźwięk w Hisense 65U78Q PRO.

Dla graczy i nie tylko

To bez dwóch zdań telewizor stworzony z myślą o graczach. Natywne 165 Hz, VRR, HDMI 2.1 – wszystko, czego potrzebujesz do PS5 czy Xbox Series X. Obraz w trybie gry jest ostry i taki, hm, "crispy". Odświeżanie - bezkonkurencyjne. Wisienką na torcie jest Game Bar, czyli panel, w którym błyskawicznie zmienisz ustawienia obrazu. Lubię takie dodatki, zwłaszcza gdy są tak dobrze przemyślane i zwyczajnie ułatwiają życie.

Dobry ten Hisense 65U78Q PRO?

Zanim przejdziemy do konsumenckiego podsumowania, warto jeszcze przyjrzeć się innowacjom, które dziś są bardziej ciekawostką, ale mogą mieć duży potencjał w przyszłości. Mowa tu o sterowaniu głosowym. System Hisense VIDAA radzi sobie z nim zaskakująco dobrze. Podstawowe komendy są precyzyjnie rozpoznawane, a całe rozwiązanie działa. Po prostu działa, czego często nie można powiedzieć o podobnych rozwiązaniach u konkurencji.

Co więcej, ten telewizor można zintegrować z popularnymi systemami smart home, takimi jak Google Home, Apple Home czy Amazon Alexa. Choć nie miałem możliwości tego przetestować, wydaje się, że Hisense skutecznie wprowadza te nowoczesne rozwiązania do swoich urządzeń. Z ciekawością będę śledził, jak sterowanie głosowe i integracja z domową siecią będą się rozwijać, płynnie wplatając telewizor w ekosystem inteligentnego domu.

Okej, to czas na kilka słów podsumowania. Hisense 65U78Q PRO to bardzo mocna propozycja w segmencie cenowym 5000-6000 zł. Telewizor ten, dzięki zaawansowanej technologii Mini-LED, wysokiemu odświeżaniu i bogatym funkcjom AI, pokazuje, że jakość obrazu na poziomie premium staje się dostępna dla szerszego grona odbiorców. To doskonały wybór dla kinomaniaków, ale jeszcze lepszy dla graczy, którzy szukają wydajnego i uniwersalnego urządzenia bez konieczności inwestowania w najdroższe modele.

Podsumowując, Hisense 65U78Q PRO to telewizor, który pokazuje, że nie trzeba wydawać fortuny na hiper-premium, żeby mieć genialny obraz i takież funkcje. Odświeżanie 165 Hz, świetna czerń, doskonałe kolory i masa sensownych ulepszaczy AI sprawiają, że to jedna z najciekawszych propozycji na rynku i, jest na to spora szansa, najlepszy telewizor dla graczy do 6000 zł.

Warto kupić jeżeli

Na Hisense 65U78Q PRO warto postawić w każdej wyobrażalnej sytuacji - no nie ma konsumenta multimediów na tym świecie, który by się na tym telewizorze zawiódł. Niemniej, by być precyzyjnym, zaznaczę, że jeśli jesteś graczem (nałogowym czy niedzielnym - nie ma znaczenia) to ten telewizor będzie dla ciebie przepustką do świata czystej radości.

Nie warto kupować jeżeli

Potrafię wyobrazić sobie jedną sytuację, w której zakup Hisense 65U78Q PRO może nie mieć sensu. Gdy ktoś odpala telewizor tylko wieczorami, po to by obejrzeć sobie odcinek serialu czy jakiś film, a do tego nie gra, nie ogląda telewizji i nie odpala YouTube’a na telewizorze, to 65U78Q PRO będzie zakupem na wyrost. Lepiej nabyć sobie, drogą kupna, w takiej sytuacji jakiegoś podstawowego OLED-a, a zaoszczędzoną kasę przeznaczyć na przekąski do seriali.