Huawei nova 10 i Huawei nova 10 Pro to najnowsze smartfony chińskiego producenta. Na pierwszy rzut oka widać, że nie będzie problemów z określeniem przynajmniej jednej grupy ich potencjalnych odbiorców.

Huawei nova 10 i Huawei nova 10 Pro z zaawansowanymi aparatami selfie

Huawei od pewnego czasu utożsamiany jest ze smartfonami bez dostępu do usług Google, z HMS. Jeszcze dłużej ma opinię tego producenta, który kładzie bardzo duży nacisk na aspekt fotograficzny. Nie inaczej jest w przypadku Huawei nova 10 i Huawei nova 10 Pro prezentowanymi podczas targow IFA 2022, aczkolwiek tu nieco nietypowo przed szereg może wysuwać się to co na froncie.

Huawei nova 10 i nova 10 Pro to zostały wyposażone w aparat przedni (60 Mpix) Ultra-Wide Angle, a w tym drugom modelu dodatkowo dorzucono do tego jeszcze aparat portretowy 8 Mpix z 2-krotnym zoomem optycznym. Mają zapewniać nie tylko doskonałej jakości autoportrety, ale również sporo dodatkowych opcji w oprogramowaniu i możliwość rejestrowania wideo w 4K. Zapowiada się nie lada gratka dla lubiących samo... pstryki oraz upiększanie nimi swoich profili na portalach społecznościowych. Czy faktycznie będą to najlepsze telefony do selfie, przekonamy się po testach.

A co z głównymi aparatami? W tym przypadku specyfikacja zdaje się być identyczna. W obydwu smartfonach producent postawił na zestaw składający się z trzech obiektywów: 50 Mpix (RYYB), 8 Mpix (o kącie widzenia 112°) oraz 2 Mpix do wykrywania głębi.

Co jeszcze łączy i dzieli nowe smartfony Huawei?

Podobnie będzie wyglądała wydajność omawianych nowości. Solidarnie oferują bowiem nie tylko to samo oprogramowanie, ale również procesor Qualcomm Snapdragon 778G 4G z grafiką Adreno 642L i zasoby pamięci, a mianowicie 8 GB RAM oraz 128 GB/256 GB przestrzeni na dane. Posiadają też moduły łączności Wi-Fi ax, Bluetooth 5.2, NFC oraz dual SIM.

Są jednak także różnice. Huawei nova 10 przynosi wyświetlacz o przekątnej 6.67 cala, w Huawei nova 10 Pro postawiono natomiast na nieco większą przekątną 6.78 cala. Na plus wypada zapisać, iż są to panel OLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz.

No i baterie. Tu rozbieżności są znaczące. W Huawei nova 10 trzeba liczyć się z pojemnością 4000 mAh i ładowaniem 60W. W Huawei nova 10 Pro umieszczono natomiast baterię 4500 mAh i zagwarantowano jeszcze szybsze ładowanie 100W, wedle oficjalnej notki prasowej zapewni to zasilanie od 20 do 80% w zaledwie 5 minut. W związku z tym ten drugi model będzie nieco grubszy (7,88 mm, a nie 6,88 mm, bo tyle mierzy jego brat).

Ceny Huawei nova 10 i Huawei nova 10 Pro

Nie ujawniono terminu, w którym rozpocznie się sprzedaż tych smartfonów na naszym kontynencie. Na zachodzie pojawiają się informacje o dostępności wariantów z 256 GB pamięci wewnętrznej. Ceny mają wynosić 500 euro oraz 730 euro, odpowiednio za Huawei nova 10 i Huawei nova 10 Pro.

Źródło: Huawei