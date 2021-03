Zbiornik.com, Furgonetka.pl, (integrujący małe e-commerce z Allegro) BaseLinker.com, Bonito.pl, Senuto.com i MMARocks.pl to tylko kilka stron, na które dzisiaj może ci się nie udać wejść (choć niektóre już wstają). Nie działają ze względu na poważną awarię OVH, która rozpoczęła się 10 marca 2021 roku, kilka chwil po północy. Na problemy skarżą się użytkownicy z Polski i wielu innych krajów również.

Update 7:20am

Fire is over. Firefighters continue to cool the buildings with the water.

We don’t have the access to the site. That is why SBG1, SBG3, SBG4 won’t be restarted today.