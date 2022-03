Paczkomaty podrożeją. Drastycznie rosnące ceny energii i paliwa zmusiły firmę InPost do aktualizacji cennika tej lubianej przez Polaków formy dostawy paczek.

Paczkomaty będą droższe – InPost zapowiada zmiany

Dokładnie w piątek, 1 kwietnia 2022 roku zacznie obowiązywać nowy cennik usługi Paczkomaty dla klientów indywidualnych i biznesowych. Choć data kojarzy się z prima aprilis, InPost zapewnia, że nie jest to nieśmieszny żart.

Na szczęście jest w tym wszystkim także dobra wiadomość. InPost postarał się o korektę cennika, dzięki której ceny nie wzrosną tak drastycznie jak te na stacjach paliw. Do dotychczasowych kosztów dostawy do Paczkomatów trzeba po prostu doliczyć jeszcze jedną złotówkę. W skrócie wygląda to więc następująco:

Ile kosztują Paczkomaty? Cennik dla klientów indywidualnych od 1 kwietnia 2022 roku:

Gabaryt A Gabaryt B Gabaryt C Maks. wymiary: 80 x 380 x 640 mm 190 x 380 x 640 mm 410 x 280 x 640 mm Maks. waga: 25 kg 25 kg 25 kg Stara cena (do 31.03.2022): 12,99 zł 13,99 zł 15,49 zł Nowa cena (od 01.04.2022): 13,99 zł 14,99 zł 16,49 zł

Paczkomaty – ceny dla klientów biznesowych od 1 kwietnia 2022 roku:

Gabaryt A – 10,19 zł netto (dotychczas 9,44 zł )

(dotychczas ) Gabaryt B – 11,56 zł netto (dotychczas 10,70 zł )

(dotychczas ) Gabaryt C – 14,73 zł netto (dotychczas 13,64 zł )

Pozostałe usługi bez zmian – Paczkomaty to wciąż świetna opcja

Zwiększą się tylko podstawowe ceny, koszty pozostałych usług pozostaną zaś na tym samym poziomie co dotychczas. Ubezpieczenie wciąż kosztować będzie od 1,85 do 3 zł, opłata za pobrania – 3,68 zł, a nadanie u kuriera – od 6,15 zł.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź nowy cennik usług InPost Paczkomaty w formie PDF.

Źródło: InPost, informacja własna