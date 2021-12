Paczkomaty sprawiły, że życie wielu osób stało się lepsze. Jakkolwiek górnolotnie to brzmi, jest w tym sporo prawdy. Nie są one jednak rozwiązaniem idealnym, o czym mówi sam InPost.

Opakowania piętą achillesową branży e-commerce?

Czy Paczkomaty są „eko”? Wydaje się, że tak (chodzi o zmniejszoną emisję CO2 względem dostawy bezpośrednio do domu klienta), aczkolwiek można dostrzec tu jeszcze elementy, które mogłoby wyglądać lepiej. Nie tylko chęć, ale i konieczność zakupów sprawiają, że wysyłane są ogromne liczby przesyłek. InPost kieruje teraz wzrok właśnie w tym kierunku i pyta, co dzieje się z pustymi opakowaniami? W zdecydowanej większości przypadków każdy je wyrzuca. Co do tego trudno się nie zgodzić.

„Tylko w ubiegłym roku w Polsce wysłanych zostało ponad 640 mln paczek, w tym roku będzie ich jeszcze więcej. Niestety, opakowania są piętą achillesową branży e-commerce. Co roku setki milionów jednorazowych opakowań trafia na śmietniki. Przy obecnym wzroście rynku e-commerce kierunek jest tylko jeden - logistyka musi być nowoczesna, wydajna i jeszcze bardziej ekologiczna. Dlatego wprowadzamy pierwszy w Polsce system wtórnego obiegu opakowań w e-commerce. Opakowania są dostosowane rozmiarem do wysyłanego produktu, aby nie przewozić powietrza. Jako lider rynku wierzymy, że dostępność Paczkomatów InPostu i łatwość ich obsługi umożliwi wprowadzenie prawdziwie efektywnego systemu obrotu opakowaniami zwrotnymi.” - Rafał Brzoska, prezes InPost

Ekologiczne opakowania wielokrotnego użytku w InPost

InPost (póki co wraz z MODIVO) rozpoczyna test ekologicznych opakowań wielokrotnego użytku. Każde z nich będzie posiadać wewnętrzną etykietę zwrotną. Wystarczy zeskanowanie jej w dowolnym Paczkomacie i tym samym dokonanie zwrotu opakowania do magazynu InPost. Z niego ma ono wrócić do sklepu i później zostać ponownie wykorzystane.

„Zrównoważone podejście w kontekście rosnącego biznesu jest dla nas bardzo ważne. Badania rynkowe wskazują, że konsumenci są coraz częściej zaniepokojeni nadmiarem opakowań znajdujących się w obiegu i zastanawiają się nad możliwościami ich recyklingu. Ten temat jest również ważny dla naszych pracowników. Dlatego jako pierwsi w Polsce podejmujemy wyzwanie InPost i przyłączamy się do projektu, w ramach którego udostępnimy klientom opakowania wielokrotnego użytku. Po odebraniu przesyłki pudełko wystarczy zwrócić do najbliższego Paczkomatu InPost, by po dokładnym czyszczeniu wróciło do obiegu. Gorąco zachęcamy do udziału w akcji – dołóżmy wspólnie cegiełkę do zielonej rewolucji w e-commerce!” - Damian Zapłata, prezes eobuwie.pl S.A. z grupy CCC

Czy pomysł ma szansę się przyjąć?

Pomysł wydaje się prosty i całkiem dobry w kontekście podejścia do naszej planety. InPost twierdzi, że dzięki temu uda się nawet dziesięciokrotnie zmniejszyć zapotrzebowanie na jednorazowe opakowania.

Nie znaczy to jednak, że nie pojawiają się wątpliwości. Przede wszystkim przesyłki otwieramy zazwyczaj w domu lub w biurze, a to oznacza, że odesłanie będzie wiązało się z koniecznością ponownego udania się do Paczkomatu. Chociaż tych jest już ponad 15 000 i mało kto ma daleko, nie każdy może mieć na to ochotę, a nieładnie byłoby wypatrywać od razu jakiejś zachęty ze strony InPost. Teoretycznie powinna wystarczyć świadomość, że dba się o Ziemię i nas samych. Ewentualnie więksi zakupoholicy mogą dokonywać zwrotu „przy okazji”. Pewne wątpliwości budzić może też trwałość opakowań i to jak będą wyglądały po kilku obiegach.

Co sądzicie o takiej inicjatywie? Godna pochwały? Zamierzacie skorzystać gdy pojawi się okazja? A może dopatrujecie się tutaj jedynie zagrywki PR-owej z uwagi na fakt, iż ekologia to modny ostatnio temat?

Źródło: InPost