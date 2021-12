Paczkomatów jest jak psów. Ale to pozytywna wiadomość, bo trudno się z tego nie cieszyć. Sieć rozrasta się w błyskawicznym tempie, dzięki czemu wielu z nas do najbliższego ma zaledwie kilka kroków.

Po 1000 Paczkomatów na każde województwo

W Polsce mamy 16 województw i choć nie w każdym Paczkomatów jest równie dużo, to statystycznie na każde przypada ich już okrągły tysiąc. Podsumowując szalenie udany rok InPost pochwalił się, że właśnie uruchomił swój automat paczkowy numer 16 000 na terenie naszego kraju.

Szesnastotysięczny Paczkomat stanął w Gorzowie Wielkopolskim (jeśli chcesz na żywo zobaczyć okolicznościową naklejkę, to zajrzyj na Paderewskiego). Sama liczba robi wrażenie, a jest ono jeszcze większy, gdy doda się do tego, że tylko w tym roku polska sieć rozrosła się o przeszło 50 procent.

Ekologia i zmiany na lepsze

Jednak kolejne Paczkomaty na każdym rogu to jeszcze nie wszystko, co InPost wprowadził w tym roku. Pojawił się na przykład tańszy sposób na przedłużenie czasu odbioru paczki, a do tego już w 20 miastach oferowana jest dostawa tego samego dnia (o ile nadanie i odbiór odbywa się w tej samej miejscowości).

Coraz mocniej InPost stawia również na rozwiązania ekologiczne. Elektryfikuje swoją flotę samochodów dostawczych, otacza Paczkomaty antysmogową kostką brukową i czasem montuje też na ich dachach panele fotowoltaiczne, dzięki którym są całkowicie samowystarczalne. Ostatnio zaś wprowadził opakowania wielokrotnego użytku, co na razie wydaje się bardziej PR-owym sukcesem, ale z czasem może też realnie dać dobrą, zieloną zmianę.

Przy okazji InPost postanowił wysłuchać również opinii klientów (przekazanych mu przez UOKiK). W efekcie skończy się przekierowywanie paczek bez zgody nabywców, a termin na odbiór paczek z punktów o ograniczonej dostępności zostanie wydłużony o 24 godziny. Nie będzie już także pobierał opłaty za weryfikację gabarytów przesyłki.

InPost bez granic

Szalenie udany rok InPost zawdzięcza także swojej międzynarodowej ekspansji. Oprócz 16 tysięcy Paczkomatów w Polsce zainstalował już także 3 tysiące takich maszyn w Wielkiej Brytanii (z czego prawie 2000 w tym roku), a we Francji – pod marką Mondial Relay – postawił w tym roku 300 pierwszych.

Na kolejne miesiące planuje dalszą ekspansję i trudno się z tego nie cieszyć, bo Paczkomaty to naprawdę wygodna, a przy tym bardziej ekologiczna i całkiem niedroga forma odbierania przesyłek.

Źródło: InPost, informacja własna