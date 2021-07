Najnowszy Paczkomat InPostu jest najbardziej ekologicznym. To przykład, w jakim kierunku zamierza podążać firma, rozwijając swoją (już i tak bardzo rozległą) sieć automatów paczkowych.

13 000 Paczkomatów. Ten najnowszy jest wyjątkowo zielony

Paczkomaty co do zasady są „eko”. Kurier zamiast jeździć od domu do domu ma na mapie miasta kilka punktów, gdzie zostawia paczki – i tyle. To ogranicza nie tylko emisję CO2, ale też zużycie paliwa. InPost w dodatku coraz częściej wykorzystuje samochody elektryczne, co ma znaczenie, pomimo że ekologiczność tego rozwiązania w Polsce jest kwestią sporną. Nie stosuje też środków chemicznych w czyszczeniu automatów paczkowych. Na tym nie koniec – przykładem „zieloności” polskiej firmy ma być najnowszy Paczkomat – z numerem 13 000.

Tak, InPost postawił już 13 tysięcy Paczkomatów. Ten najnowszy został zainstalowany w Sopocie i jest pierwszym w pełni „zielonym” automatem tej firmy. A to dlatego, że jest całkowicie samowystarczalny – do zasilania wykorzystuje przekonwertowaną energię słoneczną zbieraną przez panele fotowoltaiczne umieszczone na jego dachu.

InPost vs Allegro

Z jednej strony InPost od dawna stawia na rozwiązania ekologiczne, z drugiej jednak trudno nie dostrzec w tym nowym Paczkomacie odpowiedzi na pierwsze Zielone Automaty Paczkowe Allegro. Polski gigant e-commerce dopiero co zainstalował swoje pierwsze urządzenia tego typu i do końca roku chce mieć ich 1500. To zaś, co je cechuje, to właśnie zasilanie energią z odnawialnych źródeł, obsadzanie roślinami czy też zintegrowane czujniki jakości powietrza.

A zatem szykuje nam się nie tylko walka na liczbę automatów paczkowych, ale też ich ekologiczność. Jedno i drugie się przyda.

Źródło: InPost, informacja własna