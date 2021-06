Allegro rusza ze swoją siecią automatów paczkowych. Na razie tworzą ją tylko cztery urządzenia, ale do końca roku ma być ich już półtora tysiąca. Co ciekawe – te szafy są wyjątkowo zielone.

Allegro ma swoje automaty paczkowe – pierwsze cztery już stoją, a będzie ich dużo więcej

Paczkomaty InPostu pokazały, że rozwożenie przesyłek może być efektywniejsze, a ich odbieranie – wygodniejsze. Nie dziwią więc plany kolejnych firm, zakładające wprowadzanie własnych rozwiązań tego typu. Wśród nich jest Allegro, które do końca tego roku planuje postawić w Polsce 1500 automatów paczkowych sygnowanych swoim logo. Pierwsze cztery już działają – jeden w Poznaniu (na Nowym Rynku) i trzy w Warszawie (przy Romera, Rejewskiego i na Kabackim Dukcie).

1500 automatów to liczba, która może robić wrażenie, ale warto mieć świadomość, że InPost postawił już w Polsce 12 000 Paczkomatów. Dogonienie go będzie więc dla Allegro niemałym wyzwaniem – inna sprawa, czy firma w ogóle będzie do tego dążyć. W oficjalnej notce odnajdujemy tylko zapewnianie, że „docelowo planujemy ich znacznie więcej”. Trzeba też jednak pamiętać, że przesyłki z Allegro można również odbierać w 31 tysiącach punktów.

Zielone automaty paczkowe Allegro – ekologiczne i nieinwazyjne

Allegro podchodzi do tematu nieco inaczej niż InPost. Automaty paczkowe polskiego giganta e-commerce mają być jak najbardziej „zielone”, dostępne (także dla osób z niepełnosprawnościami) i nieinwazyjne, to znaczy komponujące się z otoczeniem. Stąd między innymi: zasilanie energią z odnawialnych źródeł, brak reklam, automatyczne wygaszanie oświetlenia, obsadzanie roślinami czy wyciszanie zamków.

„Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim organizacjom i osobom, które poświęciły swój czas, aby pomóc nas stworzyć rozwiązania, które szanują otoczenie i lokalnych mieszkańców – powiedziała Marta Mikliszańska z Allegro. – Nasze automaty paczkowe będą zasilane z energią pochodzącą z odnawialnych źródeł i wyposażone w czujniki jakości powietrza, z których pomiarami będziemy się publicznie dzielić. Kluczowe są dla nas także kwestie hałasu i estetyki. [...] Całkowicie zrezygnujemy z umieszczania reklam na automatach paczkowych”.

Źródło: Allegro, informacja własna