Tanie, czyste ogrzewanie. Pierwsze takie osiedle w Polsce

W Śremie ma powstać wyjątkowe osiedle. Będzie to pierwszy tego rodzaju projekt w kraju. Zawarto umowę na budowę osiedla, które będzie ogrzewane wodorem. Czyste, ekologiczne ciepło popłynie do mieszkańców 195 mieszkań.

Śrem, miasto w województwie wielkopolskim, może chwalić się wyjątkową inwestycją. Con-Porject Sp. z o.o. we współpracy z SES Hydrogen Energy podpisały umowę, która pozwoli na wybudowanie kotłowni wodorowej w ramach inwestycji Śremskiego TBS Sp. z o.o. i gminy Śrem. Jak podaje serwis swiatoze.pl, czyste ciepło ma zasilić 195 mieszkań.

Zawarta umowa jest następstwem podpisanego w 2022 r. listu intencyjnego. Na potrzeby budowy kolejnych nieruchomości Śremskiego TBS dostarczony ma zostać zeroemisyjny kocioł wodorowy. Ma on dostarczać ciepło dla mieszkańców osiedla przy ul. Farnej w Śremie.

Podpisanie umowy rozpoczyna realizację dokumentacji projektowej dla samej kotłowni. Ma ona działać na podstawie spalania wodoru i tlenu. Oprócz tego umowa dotyczy też instalacji grzewczej, która obejmuje gruntowe pompy ciepła typu solanka/woda.

- Od lat priorytetem gminy Śrem jest zrównoważony rozwój. Realizując zadania samorządu i spełniając potrzeby mieszkańców, staramy się podążać za nowoczesnością. Jako gmina wprowadziliśmy wiele inicjatyw, których celem jest poprawa jakości środowiska: dofinansowujemy mieszkańcom wymianę ogrzewania węglowego, pilotażowo uruchomiliśmy inteligentny system gospodarowania odpadami na osiedlu bloków, Śremskie Wodociągi wytwarzają z odpadu polepszacz do gleb, flota komunalnej spółki PGK w 50 proc. zasilana jest LNG/CNG. Osiedle zasilane wodorem to wielki krok w rozwoju systemów ogrzewnictwa budownictwa wielorodzinnego. Jest to projekt o znaczeniu cywilizacyjnym, a perspektywa rozwoju technologii wodorowej przekonuje do przystąpienia do tego nowatorskiego i pionierskiego przedsięwzięcia - podkreśla Adam Lewandowski, Burmistrz Śremu.

- Kiedy w ubiegłym roku przystępowaliśmy do współpracy ze Śremskim TBS oraz Gminą Śrem, idea wdrożenia wodoru w dekarbonizacji sektora budynków była wyjątkowo perspektywiczna, ale mało który podmiot w ogóle rozważał taką możliwość. Zaledwie rok później stajemy w obliczu zmienionej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej, która zakłada, że od 2028 r., a więc w perspektywie zaledwie kilku lat, wszystkie nowopowstające budynki muszą być bezemisyjne - mówi Mateusz Sołtysiak, Prezes Zarządu SES Hydrogen Energy.

Pierwsze takie osiedle w Polsce

Kotłownia wodorowa ma na celu zasilanie budynków energią na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania samych lokali. Sercem kotłowni będzie kocioł wodorowo-tlenowy z instalacjami przygotowania gazów. Infrastruktura obejmie też moduł generacji wodoru i tlenu z wykorzystaniem elektrolizerów, układ przygotowania wody do elektrolizy, moduł magazynowania wodoru i tlenu oraz układy zasilania i sterowania procesami technologicznymi.

Kocioł wodorowy, zainstalowany w ramach systemu, będzie pierwszy w pełni ekologicznym urządzeniem grzewczym, które dedykowane jest aplikacjom średniej i dużej skali. Osiedle w Śremie przy ulicy Farnej ma powstać do końca 2025 r., natomiast do końca 2026 r. ma powstać instalacja wodorowa.