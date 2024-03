Pamiętacie polskie perowskity? Producent szuka inwestora

Saule Technologies, polski producent ogniw perowskitowych, znów o sobie przypomina. Z najnowszego komunikatu dowiadujemy się, że celem grupy Saule jest komercjalizacja produkcji ogniw. Z tego względu poszukują technologicznego inwestora.

Perowskitowe ogniwa fotowoltaiczne są rozwiązaniem, wobec którego istnieją duże nadzieje. Ze względu na swoją elastyczność, mogą być one wykorzystywane do generowania energii w nieoczywistych miejscach. O perowskitach Saule Technologies zrobiło się głośno w 2021 r. Jednym z oferowanych przez nią produktów były moduły fotowoltaiczne w żaluzjach.

Oferowane przez Saule Technologies ogniwa perowskitowe znalazły zastosowanie na stacjach Orlenu, gdzie wykorzystano je w etykietach cenowych PESL. Urządzenia trafiły też do sklepów Żabka. Poza tymi współpracami raczej nie słyszeliśmy zbyt często o kolejnych sukcesach Saule Technologies. Teraz pojawił się nowy komunikat, w którym dowiadujemy się, że firma chce rozpocząć wielkoskalową produkcję i poszukuje inwestora technologicznego.

Polskie perowskity nabiorą rozpędu?

Komunikat prasowy informuje, że spółki z Grupy Saule Technologies poorzumiały się z DC24 ASI, Columbus Energy, Arturem Kupczunasem, Olgą Malinkiewicz, Knowledge is Knowledge sp. o.o. sp.k., Dariuszem Chrząstowskim, H.I.S. CO., LTD. (Japonia) oraz Piotrem Krychem, w celu rozpoczęcia przygotowania do procesu pozyskania strategicznego inwestora.

- Analizując różne kierunki działalności Saule S.A., rozwijającej technologię ogniw perowskitowych, zdecydowaliśmy się znaleźć strategicznego partnera, który umożliwi nam zbudowanie w pełni zautomatyzowanej, wielkoskalowej technologii produkcji perowskitów – mówi Olga Malinkiewicz, CEO Saule Technologies.

- Aby to zrobić we własnym zakresie, musielibyśmy poświęcić kilka lat. Nasza technologia jest poparta najważniejszymi europejskimi certyfikatami jakości i gotowa do pełnej komercjalizacji. Dlatego postanowiliśmy poszukać inwestora z branży technologii produkcji, który dostarczy potrzebne know-how oraz finansowanie, i stanie się głównym producentem perowskitów. Tego typu transakcja może się zakończyć wylicencjonowaniem technologii, wejściem inwestora do Spółki lub sprzedażą akcji Saule S.A. Bez względu na ostateczny rezultat transakcji, zależy nam na tym, aby technologia ogniw perowskitowych miała szansę zdobyć świat i uznanie – dodaje Olga Malinkiewicz.

Olga Malinkiewicz podkreśla wysoką sprawność konwersji energii dla ogniw perowskitowych. W przypadku ogniw jednozłączowych przekroczyła ona już 26 proc., w przypadku urządzeń tandemowych jest to 33 proc. W komunikacie prasowym powołano się też na raport Markets and Markets "Rynek perowskitowych ogniw słonecznych 2024-28", który wskazuje, że wielkość światowego rynku fotowoltaiki perowskitowej ma wzrosnąć z 250 mln euro w 2024 r. do ponad 2,2 mld euro w 2028 r.

- Jako udziałowiec Saule Technologies uważam, że technologia ogniw perowskitowych będzie odgrywała bardzo istotną rolę na rynku odnawialnych źródeł energii. Dlatego też w gronie osób najbardziej zaangażowanych w jej rozwój podjęliśmy decyzję, aby znaleźć inwestora, który pomoże w szybkiej komercjalizacji technologii na rynku. W tego typu transakcji należy brać pod uwagę interesy wszystkich akcjonariuszy. A ponieważ największe doświadczenie w tym względzie posiada DC24 ASI, dlatego to właśnie jemu przekazaliśmy pełnomocnictwo do podjęcia kluczowych decyzji w tej sprawie - twierdzi Dawid Zieliński, Prezes Columbus Energy S.A. i Członek Rady Nadzorczej Saule Technologies S.A.