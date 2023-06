Panasonic poinformował o planach aktualizacji kamery studyjnej AK-HC3900. Oto, jakie nowości czekają użytkowników tego sprzętu, którzy zdecydują się kupić update.

Panasonic ogłosił, że w trzecim kwartale bieżącego roku wprowadzi do swojej podstawowej kamery studyjnej AK-HC3900 aktualizację ST2110. Update będzie dostępny za pomocą płatnego kodu aktywacyjnego AK-SFC391.

Aktualizacja kamery AK-HC3900 – co wnosi?

Update oprogramowania przyczyni się do poprawy funkcjonalności i wydajności w obszarze produkcji telewizyjnej. To wyeliminuje konieczność używania stacji bazowej współpracującej z kamerą (CCU) i umożliwi transmisję nieskompresowanego sygnału w standardzie ST2110.

Dzięki aktualizacji kamerę studyjną HD Panasonic AK-HC3900 będzie można podłączać bezpośrednio do sprzętu produkcyjnego i nadawczego zgodnego ze standardem SMPTE ST2110 czy też do przełącznika sieciowego. To da możliwość przesyłania nieskompresowanego obrazu HD z głowicy kamery przez sieć IP z minimalnym opóźnieniem, bez konieczności stosowania jednostki CCU.

Inne kamery także otrzymają update

Nadchodzącą aktualizację oprogramowania układowego otrzyma również AK-PLV100, która już obsługuje nieskompresowany ST2110. Dzięki temu kamera będzie mogła wykorzystać wyjście SMPTE ST2110, w tym kompresję JPEG-XS, bezpośrednio z głowicy.

Aktualizacja wprowadzi również opcję bezpośredniego połączenia kamery z systemem Panasonic KAIROS przez IP. Po podłączeniu do ST2110, pojedynczy mainframe KAIROS Core 100 może obsługiwać jednocześnie do 48 wejść i 32 wyjść, przy minimalnym rozmiarze 1U rack. Wyeliminowanie jednostki CCU przy podłączeniu kamery studyjnej HD AK-HC3900 pozwoli na większą oszczędność miejsca i redukcję okablowania.

źródło: materiały prasowe