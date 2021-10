Tegoroczne Halloween zapowiada się naprawdę ciekawie, bowiem pojawił się właśnie zwiastun filmu Paranormal Activity: Next of Kin. Jest to naprawdę niepokojąco realistyczny trailer, przez który włosy na ciele stają dęba. Jesteście ciekawi?

Siódmy film z długoletniej serii horrorów trafi na ekrany Paramount+! Kiedy premiera?

Właśnie pojawił się pełny zwiastun filmu Paranormal Activity: Next Of Kin, który trafi na ekrany Paramount+ 29 października. Będzie to najnowszy film z serii horrorów found footage. Trailer w końcu ujawnia, czego będzie dotyczyć film. Margot udaje się do odległej społeczności Amiszów, aby poznać prawdę o swojej dawno zaginionej matce i jej rodzinie, całą wycieczkę nagrywa razem ze swoim partnerem. Bohaterka odkryje coś mrocznego i przerażającego. Zgodnie z tradycją Paranormal Activity, wiele scen kręconych jest noktowizorami, które stworzą sceny jeszcze bardziej realistycznymi. W zwiastunie jest kilka naprawdę intensywnych i przerażających momentów, o których musicie przekonać się sami. Zobaczcie zwiastun poniżej:

Film dokumentalny o Paranormal Activity

29 października na Paramount+ pojawi się również pełnometrażowy film dokumentalny Historia Paranormal Activity. Dokument będzie opowiadał o historii serii, zawierał wywiady i nieopublikowane materiały filmowe. Reżyser Oren Peli, który zajął się projektem Paranormal Activity, przez całe swoje życie chorobliwie bał się duchów, ale przekształcił swoją fobię w coś pozytywnego i wydajnego. Poprzez samodzielne badania nad zjawiskami paranormalnymi, stworzył bardzo realistyczne i kultowe filmy grozy. Na koniec warto dodać, że Paramount opracowuje szereg innych filmów bezpośrednio na swoją platformę streamingową, w tym prequel adaptacji Stephena Kinga Smętarz dla Zwierzaków z 2019 roku.

Jak wrażenia po obejrzeniu zwiastuna? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Paramount, Informacja własna