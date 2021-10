No Time To Die zarabia ogromne pieniądze, które przewyższają wszelkie oczekiwania. Czy film osiągnie jeszcze większy sukces? Już teraz śmiało można powiedzieć, że film zalicza zdecydowanie udany debiut.

Świetny start filmu No Time To Die

Nowy film o agencie 007, czyli Nie czas umierać, radzi sobie lepiej niż oczekiwano. Film miał premierę w Europie 30 września. No Time To Die jest jednym z pierwszych filmów, który w czasie pandemii zarobił 100 milionów dolarów. Ostatni z filmów o Bondzie z Danielem Craigiem na otwarcie zarobił 112,9 mln dolarów. Początkowo szacowano, że nowy film zarobi na otwarciu około 90 milionów dolarów. Prawdopodobnie w najbliższych dniach i tygodniach film będzie się jeszcze rozwijał po wszystkich premierach.

Nowy James Bond

Zgodnie z oczekiwaniami, Wielka Brytania – ojczyzna Jamesa Bonda – jest liderem sprzedaży biletów na No Time To Die, z szacunkową kwotą 30 milionów dolarów za weekend otwarcia. No Time To Die jest piątym i ostatnim filmem Daniela Craiga o 007. Poszukiwania kolejnego odtwórcy roli Jamesa Bonda rozpoczną się w 2022 roku. Niedawno spekulowaliśmy o możliwym zastępstwie Daniela Craiga. Kto według Was nim zostanie? Kolejny film o Bondzie będzie pierwszym, który powstanie pod kontrolą Amazona, który na początku tego roku przejął MGM za 8,45 miliarda dolarów.

Źródło: Variety