Świetne wieści dla fanów Marvela, bowiem w sieci pojawił się nowy teaser filmu Eternals. Ukazuje super moce bohaterów, a także ich życie osobiste. Jesteście ciekawi nadchodzącej produkcji?

Marvel opublikował nowy teaser nadchodzącego filmu, kiedy premiera?

The Eternals to grupa starożytnych kosmitów, którzy potajemnie żyją na Ziemi od tysiącleci. Nowy teaser Eternals daje nam lepsze spojrzenie na super moce grupy nieśmiertelnych, jak również na ich życie osobiste. Gilgamesh (Dona Lee) po raz pierwszy prezentuje swoje moce, którymi również popisują się Ikaris (Richard Madden) i Thena (Angelina Jolie). Mamy też pierwsze spojrzenie na rodzinę Phastosa (Brian Tyree Henry). W filmie pojawia się nowe zagrożenie – The Deviants, przed którymi bohaterowie muszą chronić ludzkość. Film zadebituje w kinach 5 listopada.

Gwiazdorska obsada

Obok Maddena, Jolie i Henry'ego, w filmie występują również Salma Hayek jako Ajak, Kumail Nanjiani jako Kingo, Barry Keoghan jako Druig, Gemma Chan jako Sersi oraz Kit Harington jako Dane Whitman. Niezbyt wiele wiadomo o fabule filmu, ale spodziewamy się czegoś spektakularnego. Filmem zajmuje się nagrodzona Oscarem reżyserka Chloé Zhao.

Czy Wy też z niecierpliwością wyczekujecie na Eternals? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: GamesRadar+, Informacja własna, Youtube