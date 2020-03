Solidarność i bezinteresowność ludzi najbardziej uwidacznia się w czasach kryzysu. Dobrze to obrazuje projekt Folding@Home, do którego przystąpiła rekordowa liczba uczestników, udostępniając 10-krotnie wyższą moc obliczeniową niż najpotężniejszy superkomputer na świecie.

Folding@Home pomaga w wynalezieniu leku na koronawirusa

Folding@Home to jeden z najpopularniejszych projektów obliczeń rozproszonych. O platformie stało się głośno na początku miesiąca, gdy koronawirus SARS-CoV-2 i wywoływana przez niego choroba COVID-19 zaczęła zbierać coraz większe żniwo.

Temat podchwyciły nie tylko branżowe media (w tym i my), ale nawet producenci sprzętu komputerowego. Wszyscy mieli jeden cel – zachęcić użytkowników do udostępnienia mocy obliczeniowej swojego komputera, by naukowcy mogli szybciej opracować lek na SARS-CoV-2.

Rekordowa moc obliczeniowa przekazana do Folding@Home

Odzew ochotników jest niesamowity. Moc obliczeniowa platformy wzrosła z 100 petaflopów najpierw do 1 eksaflopsa, a potem do 1,5 eksaflopsa. Oznacza to, że jest ona w stanie przeprowadzić ponad 1 500 000 000 000 000 000 operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę – to około 10-krotnie więcej niż IBM Summit, a więc najwydajniejszy superkomputer na świecie (tak jak zauważył jeden z naszych czytelników – kitamo, osiągi F@H są obciążone dużym błędem związanym z wymianą informacji, więc nie można bezpośrednio porównywać osiągów obydwóch „systemów”).

Thanks to our AMAZING community, we’ve crossed the exaFLOP barrier! That’s over a 1,000,000,000,000,000,000 operations per second, making us ~10x faster than the IBM Summit! pic.twitter.com/mPMnb4xdH3 — Folding@home (@foldingathome) March 25, 2020

Serwis Guru3D opublikował garść ciekawych statystyk.

Karty graficzna Procesory AMD Nvidia Procesory Rdzenie TFLOPS x86 TFLOPS Windows 75 823 314,952 474 277 3 588 315 680 371 1 384 998 Linux 3675 41 113 78 124 811 997 85 028 167 152 macOS 41 582 230 198 2 578 2 578 Całość 79 498 356 065 593 983 4 630 510 767 977 1 554 728

Ochotnicy udostępnili 4,63 milionów rdzeni procesorów i 426 tysięcy układów graficznych (ponad 4/5 to układy graficzne Nvidii). Największe zasługi dla projektu mają użytkownicy Windowsa, aczkolwiek w statystykach widoczni są też użytkownicy Linuxa i macOS. Oczywiście nie wszystkie komputery naraz są podłączone do sieci, ale odzew użytkowników i tak robi wrażenie.

Mamy nadzieję, że do projektu przyłączy się jeszcze więcej ochotników, a udostępniona moc obliczeniowa przyczyni się do powstrzymania pandemii koronawirusa. Jeżeli chcecie dołączyć do projektu, wystarczy pobrać klienta i wybrać prace nad dowolną chorobą (Any disease).

Źródło: Folding@Home, Guru3D

