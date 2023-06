PelviFly to "elektroniczny tampon" autorstwa polskich naukowców. Urządzenie ma pomóc osobom borykającym się z następstwami chorób dna miednicy.

"Elektroniczny tampon" PelviFly to nic innego jak stymulator mięśni dna miednicy. Jest to polski wynalazek, opracowany we współpracy z ekspertami z Doliny Krzemowej (USA). Urządzenie udostępniono w klinice Columna Medica w Łasku. PelviFly ma stać się częścią stałego programu medycznego oferowanego pacjentom tego ośrodka.

Urządzenie opracowano przy wsparciu m.in. Funduszy Europejskich. Pozwala ono na trening mięśni dna miednicy przy użyciu aplikacji treningowej Boost i sieci specjalistów. – Już ponad 20 tys. kobiet na całym świecie ćwiczy mięśnie dna miednicy z wykorzystaniem polskiego rozwiązania – informuje dr Urszula Herman, która jest pomysłodawczynią projektu.

PelviFly – i dla kobiet, i dla mężczyzn

Teraz klinika rehabilitacji Columna Medica w Łodzi uruchamia stały program dla swoich pacjentów, obejmujący konsultacje lekarskie, diagnostykę i terapię. – Jesteśmy pierwszym ośrodkiem medycznym w Polsce, który wykorzystuje PelviFly do diagnostyki i terapii pacjentów borykających się z problemem nietrzymania moczu – zarówno kobiet jak i mężczyzn – podkreśla Renata Borkowska-Kubiak, dyrektor ośrodka.

Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia w Polsce na choroby dna miednicy cierpi około 30 proc. kobiet po 18 roku życia, 50 proc. w wieku po 50-60 lat, a po 65 roku życia aż 70 proc. Wśród mężczyzn problem nie jest tak nasilony – co nie znaczy, że w ogóle nie istnieje.

Mięśnie dna miednicy pełnią kluczową rolę w stabilizacji i utrzymaniu prawidłowej postawy ciała, ich dobra kondycja może pomóc w zapobieganiu bólom kręgosłupa oraz poprawie ogólnej wydolności fizycznej. Mięśnie te są również ważne dla poprawy sprawności seksualnej u mężczyzn i kobiet, a u kobiet, dla poprawy zdrowia i funkcjonowania układu moczowo-płciowego.

Nadzorowane ćwiczenia mięśni dna miednicy są pierwszym etapem leczenia nietrzymania moczu. Badania sugerują, że przestrzeganie programu ćwiczeń jest kluczem do skuteczności leczenia. Niestety tylko 23% pacjentów ćwiczy regularnie.

Trening za pomocą PelviFly prowadzony jest za pomocą sensorów – różnych dla kobiet i mężczyzn – połączonych z aplikacją w telefonie. Program podaje informacje o wykonywanej czynności ruchowej i jej rezultatach oraz udziela porad.

Polskie startupy medyczne

W Polsce funkcjonuje 480 firm Health-Tech (oficjalne dane Top Disruptors in Healthcare 2022 podają liczbę 144). Dla porównania, w Wielkiej Brytanii jest ich ponad 6000. Rozwiązanie PelviFly zostało wyróżnione przez Ministra Zdrowia Niemiec i zaprezentowane podczas World Health Summit jako system mający wpływ na rozwiązanie globalnych problemów zdrowotnych.

Wartość światowego cyfrowego rynku opieki zdrowotnej wynosiła w 2022 332 mld USD. Przewiduje się, że do 2032 osiągnie on wartość około 1694 mld USD.

źródło: materiały prasowe