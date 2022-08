Wybór pendrive’a to nie taka prosta sprawa, ale wierzymy, że uda nam się pomóc ci w tym zadaniu. Podsumowujemy najważniejsze informacje na temat pendrive’a. Kiedy warto go kupić i na jaki się zdecydować?

Po co mi pendrive w 2022 roku? Opcji jest wiele

Choć coraz częściej jest zastępowany przez zewnętrzne dyski twarde albo po prostu chmurę, poczciwy pendrive wciąż może się przydać. Maleńki nośnik do wygodnego przenoszenia danych pomiędzy urządzeniami może sprawdzić się w wielu różnych zastosowaniach: od domowych, przez szkolne i zawodowe, aż po wakacyjne.

Wpięty do telewizora może przydać się do nagrywania programów, sprawdzi się też przy przenoszeniu plików z jednego komputera na drugi. Na nim możesz też przynieść prezentację do szkoły lub pracy, jeśli z jakiegoś powodu chmura nie wchodzi w grę. No i podczas wakacji będzie nieoceniony. A do tego możesz na nim trzymać jakieś sekretne pliki. Pytanie, jaki pendrive wybrać jest zatem całkowicie uzasadnione. I czas sobie na nie odpowiedzieć.

Jak duży pendrive wybrać: 8 GB, 128 GB, a może 1 TB?

Pendrive 8 GB w dzisiejszych realiach jest tak naprawdę maleństwem. Wcale jednak nie oznacza to, że jest niepraktyczny. Idealnie sprawdzi się na przykład w takim zastosowaniu, jak bootowalny nośnik z systemem operacyjnym – dzięki któremu zainstalujesz Windowsa czy Linuksa (albo przywrócisz sprawność swojemu systemowi). W przypadku takiego rozwiązania nie ma sensu przepłacać za większą pojemność.



Na zdjęciu pendrive Kingston DataTraveler 80.

W innych zastosowaniach – do zwykłego przenoszenia plików czy też w formie nośnika USB do telewizora – lepiej sprawdzi się model o większej pojemności: 16, 32 czy 64 GB. Za mniej niż stówkę możesz kupić nawet pendrive 128 GB, a to już naprawdę dużo przestrzeni do wykorzystania (dość powiedzieć, że to równowartość 27 standardowych płyt DVD lub ponad 180 płyt CD).

Oczywiście są też jeszcze większe nośniki. Niczym niespotykanym nie jest przykładowo pendrive 1 TB. Takie rozwiązanie to propozycja dla osób poszukujących możliwie mobilnego dysku zewnętrznego albo też pamięci, która pozwoli na wygodne przenoszenie zdjęć i filmów w nieskompresowanych wersjach. Naturalnie – trzeba się tu liczyć ze zdecydowanie wyższymi cenami – na poziomie 500 złotych lub więcej.

Na co jeszcze zwracać uwagę przy wyborze pendrive’a?

Nawet ważniejsza niż pojemność jest maksymalna prędkość przesyłu danych. Tak właściwie, to należy mówić nie o jednej, a o dwóch prędkościach. Przy wyborze modelu dla siebie zwróć uwagę na to, jak szybkie jest odczytywanie i zapisywanie danych na nośniku. Obowiązuje tu naturalnie zasada, że im szybsze, tym lepiej, niemniej wyniki powyżej 100 MB/s możesz uznać za jak najbardziej akceptowalne.



Na zdjęciu pendrive Samsung BAR Plus 2020.

Kolejną istotną cechą jest typ złącza. Dominują, co zrozumiałe, pendrive’y z klasycznym wtykiem USB, ale coraz częściej można także spotkać nośniki z symetrycznym wtykiem USB typu C. O ile w przypadku telewizorów czy komputerów stacjonarnych te pierwsze są naturalnym wyborem, to już do urządzeń mobilnych czy współczesnych laptopów lepszym rozwiązaniem mogą okazać się te drugie. Zdarzają się również ciekawostki w postaci pendrive’ów z dwoma wtykami (w obu tych standardach) – te niewątpliwie są najbardziej uniwersalne.

Materiał, z jakiego jest wykonana obudowa, odporność (na przykład na wodę, wstrząsy, wysokie temperatury czy promieniowanie rentgenowskie), rodzaj zabezpieczenia wtyku (na przykład zatyczka lub zasuwka) czy zaawansowane szyfrowanie danych (obecne tylko w najdroższych modelach) to kolejne cechy, na które warto zwrócić uwagę.

Jak to w przypadku sprzętu, nie bez znaczenia jest także marka. Właściwie w ciemno możesz brać pendrive Samsung, SanDisk, Corsair czy Kingston, ale i polski Goodram ma kilka dobrych modeli w ofercie. Podobnie PNY, HP, Toshiba, Platinet czy Transcend. Nie zalecamy jednak wyboru tak zwanych no-name’ów.

Artykuł powstał we współpracy z RTV EURO AGD. Foto na wejście: Samsung