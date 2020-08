Microsoft ustalił, że aż 70 proc. poprawek bezpieczeństwa dla systemu Windows dotyczy błędów związanych z pamięcią, a programowanie w Rust miałoby umożliwiać wychwytywanie ich już w fazie rozwoju.

Wygląda na to, że Microsoft znalazł następcę C/C++

System Windows i jego poszczególne składniki, pakiet Office czy usługi chmurowe Azure – wszystkie te produkty Microsoftu łączy fakt, że bazują one przede wszystkim na języku C/C++. Choć ma mnóstwo zalet, ma też swoje minusy, których efektami bywają błędy pamięci. Ich naprawianie jest czasochłonne, dlatego gigant z Redmond zaczął rozglądać się za jakimiś alternatywami. Wybór padł na Rust.

Rust, czyli wydajność C++ plus nowoczesne funkcje

Rust jest stosunkowo młodym językiem programowania, ale szybko zyskuje na popularności. Jest tak przede wszystkim ze względu na wysoką wydajność, a równocześnie obecność funkcji, jakich spodziewamy się po współczesnych rozwiązaniach tego typu. Dlatego „góra” Microsoftu zleciła swoim inżynierom przepisanie niektórych elementów systemu Windows, a jeśli efekty będą zadowalające, projekt będzie kontynuowany. Choć nie zdradzono, o jakie konkretnie składniki chodzi, mówi się, że mogą to być nawet podstawowe komponenty.

Możliwe jednak, że będzie inaczej i przechodzenie z C na Rust będzie odbywało się stopniowo, w takim sensie, że tylko nowe (lub stosunkowo nowe) elementy będą pisane w tym języku. Bo choć inżynierowie póki co wystawiają mu „ogólnie pozytywną” ocenę, to zauważają brak niektórych istotnych funkcji. O ile więc pisanie nowego kodu nie powinno przysparzać problemów, to przenosiny mogą być trudne. Dodajmy na koniec, że wydajność i niezawodność składników pisanych w Rust docenili też inżynierowie rozwijający chmurową platformę Azure.

A może Microsoft stworzy nowy język programowania

Jest jeszcze jedna możliwość – Microsoft rozważa (albo przynajmniej rozważał) stworzenie nowego języka programowania. Ten miałby być mocno inspirowany Rustem, a równocześnie jego składnia byłaby bardziej zbliżona do rodziny C. Amerykański gigant jednak niejednokrotnie już przekonał się o tym, że trudno jest zachęcić innych do używania jego autorskich rozwiązań, więc przynajmniej na razie bardziej prawdopodobne wydaje się stawianie na język Rust.

