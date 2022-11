Pentiment, które dopiero co miało swoją premierę na razie spotyka się z nieomal samymi dobrymi komentarzami. Jednak naukowiec z Holandii szybko wyłapał fałszywą łacinę w openingu gry.

Pentiment Pentimentu

No to pierwsze pytanie. Czym jest „pentiment"? Określa się tak poprawkę albo zmianę, której dokonuje artysta podczas malowania obrazu. Odkryte na finalnym obrazie ślady korekty nazywa się właśnie pentimento. Właśnie takiej korekty musiała tuż po premierze zaznać gra o tym właśnie tytule, co wydaje się niezwykle zabawne.

Podczas intro otwierającego grę widzimy średniowieczny manuskrypt, którego strony przewracają się by w końcu odsłonić przed nami panel ze sceną otwierającą grę. Tekst otaczający ten panel to tak zwane lorem ipsum, czyli nonsensowny tekst stylizowany na łacinę, z którego korzysta się aby zaprezentować wygląd strony (korzysta się z niego na przykład do demonstracji kroju pisma, albo wypróbowania składu zadrukowanej strony). Ten błąd zauważył holenderski Mediewista Peter-Alexander Kerkhof i poinformował o tym szefa produkcji Pentiment ze studia Obsidian, Josha Sawyera. Sawyer szybko zareagował deklarując poprawę błędnego tekstu.

rozwiń

Kerkhof chwali świnie Obsidiana

Nie ma wątpliwości, że Obsidian potrafi kreować wciągające światy, dosyć wspomnieć o Tyranny, Pillars of Eternity, Grounded czy The Outer Worlds. Tak samo Pentiment ma niesamowicie interesujący świat, osadzony w szesnastowiecznej scenerii iluminowanego rękopisu. Gra jest świetnym detektywistycznym point-n-clickiem znakomicie osadzonym w realiach epoki.

Może o tym zaświadczyć sam mediewista Kerkhof, gdyż wypowiadał się on już jakiś czas temu o nierealistycznym przedstawianiu świń w grach komputerowych osadzonych w średniowieczu. Według niego w większości gier czworonożna wieprzowina ukazana jest w zbyt nowoczesny sposób, jako różowiutkie, bezwłose i pulchne stworzenia. Prawdziwe średniowieczne świnie były zgoła inne. Nie tak tłuste, za to bardziej krępe, smuklejsze i wyposażone w kły jak u dzika. Dopiero selektywna hodowla kolejnych stuleci zmieniła je we współczesne nam stworzenia. Wedle opinii Kerkhofa świnie które prezentuje nam Pentiment są bardzo bliskie realiom epoki, jaka jest prezentowana w grze.

Źródło: Twitter, wikipedia, pcgamer.com