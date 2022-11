Nie ulega wątpliwości, że producenci gier i wydawcy też będą chcieli przyciągnąć klientów z okazji Czarnego Piątku. Jak widać, Ubisoft robi to już teraz.

Gry w niższych cenach na Black Friday

Ubisoft chwali się, że okazji Black Friday przygotował rabaty sięgające nawet 80%. To oczywiście górna granica, a więc w ogólnym rozrachunku należy oczekiwać również nieco skromniejszych zniżek, ale bardzo możliwe, że przynajmniej niektórzy gracze znajdą coś dla siebie.

Najmocniej akcentowane są oczywiście najbardziej rozpoznawalne marki. I tak Far Cry 3 można kupić za 8,98 złotych, Far Cry 6 oferowany jest natomiast za 82,47 złotych. Tyle samo kosztują Assassin’s Creed Valhalla i Anno 1800. Za Splinter Cell Blacklist trzeba zapłacić 15,98 złotych, The Crew 2 można mieć za 39,98 złotych. Ubisoft ma rozbudowany katalog, a więc wyłowienie najciekawszych propozycji będzie sprawą indywidualną.

Wyprzedaż trwa w sklepie Ubisoft Store. Czasu na zakupy trochę jest, ponieważ cała akcja trwa do 30 listopada.

Dodajmy jeszcze, że gry to nie wszystko. Przygotowano też ofertę promocyjną dla zainteresowanych dostępem do usługi Ubisoft+. Chodzi o 50% ceny przez pierwszy miesiąc. Przypomnijmy, że Ubisoft+ aktualnie zapewnia dostęp do katalogu ponad 100 gier tego producenta i wydawcy (a także kilku gier indie).

Splinter Cell za darmo

Dla polujących na darmowe gry również coś się znajdzie. Być może niektórzy z Was wiedzą, że w tym roku mija 20 lat od debiutu serii Splinter Cell. Poza różnego rodzaju okolicznościowymi wydarzeniami i wspominkami zdecydowano się też rozdać graczom pierwszą część cyklu.

Splinter Cell jest dostępny za darmo w Ubisoft Store przez cały czas trwania wyprzedaży, a więc również do 30 listopada. Można przypomnieć sobie, co robiło na graczach duże wrażenie 20 lat temu. Chociażby w oczekiwaniu na zapowiedziany jakiś czas temu Splinter Cell Remake, o którym też teraz przypomniano pokazując kilka koncepcyjnych ujęć.

Źródło: Ubisoft