Wygląda na to, że w tym roku Epic Games Store nieco wcześniej niż zwykle zaczyna rozpieszczanie graczy.

Evil Dead: The Game i Dark Deity za darmo

Czwartkowy rytuał łowców promocji, czyli odwiedzenie sklepu Epic Games Store, powinien dać tym razem sporo radości. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, posiadacze kont w omawianym sklepie mają okazję zgarnąć Evil Dead: The Game i Dark Deity. Oferta obowiązuje przez tydzień, do 24 listopada do godziny 17:00 naszego czasu. Nieźle, a to i tak będzie dla niektórych tylko przedsmak przed propozycją mającą pojawić się później.

Strzelanka i ciekawe RPG

Evil Dead: The Game to gra akcji opierająca się na filmach z serii Evil Dead oraz serialu Ash kontra martwe zło. Ich sympatycy mogą spodziewać się nie tylko znanych bohaterów, ale i podobnej, krwawej otoczki. Twórcy celowali głównie w zabawę w kooperacji oraz trybach PvP. Jak wypada całość? Całkiem nieźle. Największe zalety i wady tej gry? Przeczytacie o nich więcej w naszej recenzji Evil Dead: The Game.

O dość wysokich ocenach można mówić również w przypadku Dark Deity, aczkolwiek ta mniej znana propozycja przynosi już zupełnie inne klimaty. Studio Sword & Axe LLC przygotowało grę RPG z elementami przygodówki osadzoną w pełnym magii świecie Terrazael. Gracze wcielają się w studentów Brookstead Military Academy, którzy wbrew założeniom miejscowego władcy otrzymują szansę zapisania się w historii. Tyle tylko, że aby tak się stało muszą stawić czoła licznym wrogom w wielu walkach (turowych).

STAR WARS: Squadrons za darmo już za tydzień

Wspomniane we wstępie rozpieszczanie graczy to nawiązanie do świątecznej promocji, jaka zwyczajowo pojawia się na Epic Games Store w grudniu. Właśnie wtedy jest okazja do obłowienia się, do zgarnięcia największej liczby darmowych gier, często bardzo ciekawych. Jeśli takowych nie widzicie wśród udostępnionych dziś, to za tydzień w promocji pojawi się STAR WARS: Squadrons.

Źródło: Epic Games Store