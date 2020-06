Zastanawialiście się kiedyś, jak pachnie kosmos? Eau de Space to perfum, który pozwala to poczuć. Już wkrótce będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych.

Eau de Space, czyli perfum o zapachu kosmosu – trochę prochu strzelniczego, trochę rumu…

Astronauci, którzy mieli okazję poczuć kosmos własnym nosem, określają go jako mieszkankę prochu strzelniczego, smażonego steku, ozonu, malin i rumu. Miksem właśnie tych nut, choć oczywiście nie tylko, jest Eau de Space – perfum o zapachu przestrzeni kosmicznej.

Zaczęło się od prac badawczych – stworzenie tego zapachu zleciła agencja NASA

Autorem Eau de Space jest chemik Steve Pearce, zatrudniony swego czasu przez amerykańską agencję kosmiczną NASA. Jego zadaniem było wówczas właśnie stworzenie perfum o zapachu kosmosu po to, by przygotować astronautów do misji kosmicznych. Chodziło o to, żeby wyeliminować potencjalne niespodzianki.

Steve Pearce opracował go, a następnie przez cztery lata udoskonalał, aż wreszcie uzyskał satysfakcjonujący rezultat. Teraz chce, by poczuć kosmos i pachnieć kosmosem mógł każdy, dlatego…

Perfum Eau de Space trafił na Kickstartera, aby każdy mógł poczuć, jak pachnie kosmos

Na platformie Kickstarter ruszyła zbiórka, która potrwa do 17 sierpnia 2020 roku. W tym czasie każdy zainteresowany może wpłacić ile chce, aby pomóc w realizacji projektu. Aby otrzymać swój flakonik, należy dorzucić do skarbonki co najmniej 29 dolarów. Kuriera zaś można spodziewać się jesienią.

