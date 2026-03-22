AI zbierze twoje dane zdrowotne w jednym miejscu. Rusza Perplexity Health

Perplexity zapowiada usługę Perplexity Health. Narzędzie ma na celu uporządkowanie danych, które dotychczas były rozproszone między różnymi aplikacjami, portalami pacjenta i urządzeniami typu wearable.

Perplexity Health łączy się z popularnymi usługami, takimi jak Apple Health, Fitbit, Ultrahuman czy Withings. Dodatkowo platforma wspiera dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej od ponad 1,7 mln świadczeniodawców. Dzięki temu użytkownik może zadawać pytania dotyczące swojego stanu zdrowia, a asystent udzieli odpowiedzi, biorąc pod uwagę jednocześnie wyniki badań laboratoryjnych, historię kardiologiczną, bieżącą aktywność fizyczną oraz pomiary z urządzeń ubieralnych.

Wśród praktycznych funkcji Perplexity Health wymienia się m.in.:

tworzenie planów treningowych (np. do maratonu) w oparciu o aktualną kondycję użytkownika;

generowanie podsumowań przed wizytą u lekarza na podstawie zgromadzonych wyników;

budowanie planów żywieniowych dostosowanych do konkretnych potrzeb organizmu.

Twórcy deklarują, że Perplexity Health bazuje na recenzowanych czasopismach naukowych i wytycznych klinicznych, a każda odpowiedź zawiera bezpośrednie cytowania, co pozwala na samodzielną weryfikację informacji. Nad jakością treści i standardami medycznymi czuwać ma powołana Rada Doradcza, w skład której wchodzą lekarze i naukowcy.

W kwestii prywatności firma zapewnia, że dane są szyfrowane zarówno podczas przesyłania, jak i przechowywania, a informacje medyczne użytkowników nie są wykorzystywane do trenowania modeli AI ani sprzedawane podmiotom zewnętrznym.

Usługa Perplexity Health zostanie udostępniona w pierwszej kolejności użytkownikom subskrypcji Pro i Max w Stanach Zjednoczonych w nadchodzących tygodniach. W późniejszym terminie planowane jest rozszerzenie dostępności na inne regiony, a już teraz można się zapisać na listę oczekujących na tej stronie.