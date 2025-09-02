Obsługuję przeglądarkę bez trzymanki. Tak działa Perplexity Comet

Comet to nowa przeglądarka stworzona przez Perplexity, której głównym wyróżnikiem jest wbudowany agent AI. Na ten moment rozwiązanie to jest jednocześnie imponujące i niespecjalnie użyteczne, ale czuć potencjał na coś więcej.

Agenci AI to w świecie przeglądarek najgorętszy trend ostatnich miesięcy. Mowa o dużych modelach językowych, które - w przeciwieństwie do zwykłych chatbotów - są w stanie nie tylko udzielać gotowych odpowiedzi na pytania, ale i przejąć w imieniu użytkownika kontrolę nad całymi stronami internetowym.

Własnych sił na tym polu próbują twórzy odpowiadarki Perplexity, którzy przed kilkoma tygodniami wypuścili przeglądarkę o nazwie Comet. Jej dostępność jest jednak ograniczona, bo póki co należy wykupić abonament Perplexity Max (ok. 700 zł/mies.) lub zapisać się na listę oczekujących i uzbroić się w cierpliwość. Ja skorzystałem z drugiej opcji i po kilku tygodniach uzyskałem zaproszenie do testów wersji na Windowsa i macOS. Prace nad wersją mobilną trwają.

Comet - tak działa agent AI w przeglądarce Perplexity

Comet został ściśle zintegrowany z asystentem Perplexity, którego można przypiąć na stałe do prawej krawędzi ekranu. Sztuczna inteligencja potrafi udzielać odpowiedzi na pytania związane z wyświetloną stroną, ale nie to jest jej największa siła.

Po wydaniu polecenia wbudowany agent AI może przejąć kontrolę nad witryną i wykonać nawet złożoną operację. Oto kilka przykładowych scenariuszy użycia.

"Znajdź najtańszy smartfon z 512 GB pamięci. Dodaj go do koszyka, zrezygnuj z ubezpieczenia" - takie polecenie wydałem na stronie sklepu Media Expert. Sztuczna inteligencja sama odnalazła sekcję ze smartfonami, posegregowała je według ceny, w menu filtrów zawęziła wyniki wyszukiwania w oparciu o wskazane parametry i finalnie odnalazła smartfon zgodny z wytycznymi.

Przyspieszenie 6x

"Znajdź najtańsze wakacje dla 2 osób w Nowym Jorku. Koniecznie w terminie, w którym w wielkopolsce będą ferie" - takie polecenie wydałem z kolei na stronie Wakacje.pl. Byłem ciekaw, czy Comet poradzi sobie z podobnym poleceniem, ale wymagającym od AI uzyskania dodatkowych danych. I faktycznie sztuczna inteligencja w pierwszej kolejności wyszukała informację, że najbliższe ferie odbędą się w terminie od 16 lutego do 1 marca 2026 roku. Później było już jednak gorzej.

Przyspieszenie 6x

W przypadku tego polecenia Comet przez kilka minut męczył się z wypełnieniem formularza, kilkukrotnie podejmując próbę zaznaczenia odpowiedniej daty na kalendarzu. Ostatecznie polecił wakacje w terminie od 28 lutego do 8 marca, a więc wykraczającym poza wskazane kryteria. Zależało mi przecież na tym, by w feriach zmieścił się cały wyjazd, a po ręcznym wyszukaniu udało mi się znaleźć wycieczki zgodne z wytycznymi.

Ciekawe jest to, że Comet na bieżąco raportuje podejmowane działania, więc można obserwować jak sztuczna inteligencja próbuje różnych metod i wyciąga wnioski.

"Znajdź artykuły napisane przez Mirona Nurskiego 20 sierpnia" - to polecenie wydałem na stronie benchmark.pl. Sztuczna inteligencja w pierwszej kolejności użyła naszej wyszukiwarki i wpisała hasło “Miron Nurski 20 sierpnia”, ale zauważyła, że wyświetlone wyniki nie są zgodne z oczekiwaniami. Finalnie Comet sam wpadł na to, by odnaleźć mój profil, przewinąć listę przypisanych do niego artykułów i odnaleźć te ze wskazaną datą.

Przyspieszenie 6x

Przeglądarka Comet ma potencjał, ale póki co się nie przesiadam

Obserwowanie jak przeglądarka obsługuje się sama robi na mnie ogromne wrażenie, ale póki co wolę nawigować po stronach internetowych sam. Nie tylko z uwagi na nie zawsze skuteczne działanie, ale przede wszystkim ekstremalnie wolne działanie.

Wszystkie powyższe GIF-y zostały nagrane z 6-krotnym przyspieszeniem, bo Comet na wykonanie nawet najprostszych operacji potrzebował od 1,5 do 3 minut, do czego trzeba jeszcze doliczyć czas na wpisanie polecenia. Mnie wykonanie wszystkich tych operacji samemu zajęło mniej czasu niż sztucznej inteligencji pierwszej.

Jeśli kiedyś będę miał do wykonania jakąś żmudną operację, to może odpalę Cometa, wydam mu polecenie i pójdę sobie zaparzyć herbatę, ale na co dzień zależy mi na czasie, a na tym polu agencji AI jeszcze nie dowożą.

Na szczęście technologia nie stoi w miejscu. Jeśli w przyszłości Comet będzie w stanie kupić bilet do kina lub zamówić średnią hawajską szybciej niż ja, to pomyślę o przesiadce, bo potencjał jest.