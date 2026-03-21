Samsung chce, by Galaxy S26 dogadał się z iPhone'ami. Trwają prace

Od lat użytkownicy Androida i iOS żyją w światach oddzielonych od siebie wysokim murem technologicznym. Samsung, podobnie jak wcześniej Google, planuje jednak dokonać wyłomu w tej barierze.

Choi Won-joon, prezes i dyrektor operacyjny działu MX Business w Samsung Electronics, zdradził podczas niedawnej konferencji prasowej w Japonii, że firma pracuje nad uproszczeniem wymiany plików między smartfonami Galaxy a iPhone’ami.

W ramach aktualizacji oprogramowania, flagowce z linii Galaxy S26 mają otrzymać natywną kompatybilność z funkcją AirDrop. Obecnie przesyłanie zdjęć czy dokumentów między Samsungami a iPhone'ami wymaga korzystania z zewnętrznych aplikacji lub chmury, co jest procesem uciążliwym. Wprowadzenie standardu współpracującego z AirDropem nazywane jest "ruchem, który wstrząśnie rynkiem iPhone’ów".

Samsung Galaxy S26 z obsługą standardu AirDrop

Implementując obsługę protokołu AirDrop w modelu Galaxy S26, Samsung chce ponoć:

wyeliminować jeden z czynników, który motywuje użytkowników iPhone’ów do trzymania się jednej marki;

obniżyć próg wejścia dla osób rozważających zmianę iPhone'a na urządzenie z serii Galaxy;

zwiększyć atrakcyjność swoich flagowców w oczach osób pracujących w mieszanych środowiskach technologicznych.

To, że wprowadzenie takiego rozwiązania jest technicznie możliwe, udowodnił już Google. Od końca ubiegłego roku smartfony z linii Pixel 10 są kompatybilne z AirDropem, a niedawno uaktualnienie trafiło także na serię Pixel 9. Różnica jest jednak taka, że w skali globalnej Pixel jest marką niszową, a Samsung to największy producentem smartfonów z Androidem na świecie, co potencjalnie ułatwi mu popularyzację nowego standardu.

Google Pixel 10a pozwala wysłać plik na iPhone'a

Niestety na razie nie padł nawet orientacyjny termin dostarczenia zapowiedzianej aktualizacji.