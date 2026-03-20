Konsole do gier

Nowe Nintendo Switch 2. To zasługa Unii Europejskiej

przeczytasz w 2 min.
Michał Mielnik | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Nintendo nie sprawia wrażenia, jakby Europa była dla niego idealnym rynkiem, ale dopasowuje się do tutejszych zasad. Jedna z nich sprawi, że Nintendo Switch 2 na naszym kontynencie zyska unikatowe rozwiązanie.

Nintendo pracuje nad zaktualizowaną wersją Nintendo Switch 2, w której bateria ma być wyjmowana i łatwa do zastąpienia. Odświeżony model ma też dostać nowe warianty Joy-Con 2: w ich przypadku użytkownik ma móc wyciągnąć i wymienić każdą z baterii litowo-jonowych. Nie jest to co prawda wersja z ekranem OLED, na którą zapewne wyczekuje wiele osób, ale i taki wariant większość przyjmie z aprobatą.

Japońska gazeta "Nikkei" wiąże europejski debiut tej wersji konsoli z unijnymi przepisami dotycząymi "prawo do naprawy", które mają wymagać projektowania elektroniki pod prostszą wymianę baterii. Regulację UE wprowadzono w 2023 r., a firmy dostały czas na dostosowanie się do lutego 2027 r. Dzięki wymiennym bateriom sprzęty mają żyć dłużej, a użytkownicy rzadziej będą kupować nowe konsole czy smartfony, przynajmniej w teorii.

Już wkrótce większa liczba producentów pójdzie drogą Nintendo

Nikkei zauważa, że Nintendo nie jest jedyną firmą, która dostosowuje produkty do tych zmian. W materiale wskazano, że PlayStation zaktualizowało w ubiegłym roku kontrolery DualSense do PS5, by ułatwić dostęp do baterii, a Apple zmodyfikowało konstrukcję nowszych iPhone'ów, aby wymiana ogniwa była bardziej bezpośrednia. Microsoft nie musiał robić nic, bo w kontrolerach do konsol Xbox Series korzystamy z dwóch baterii AA.

Jak na razie plany sprzedaży konsoli w odświeżonej wersji dotyczą wyłącznie Europy. Nowa wersja może okazać się dobrą motywacją dla klientów, by zdecydować się na Switcha 2. 

Przekazany inwestorom komentarz prezesa Nintendo, Shuntaro Furukawy, o wynikach poza Japonią pod koniec 2025 r., mówi jasno: - Sprzedaż za granicą była nieco słabsza od naszych oczekiwań.

Firma nie przyznawała wcześniej, że rezultat w tym regionie jest słabszy, a Nintendo Switch 2 odnotowało rekordową sprzedaż tak czy inaczej.

W ostatnim czasie wokół Nintendo pojawiło się kilka ciekawych doniesień. Na początku tygodnia udostępniono aktualizację oprogramowania Switch 2, która ma pozwolić uruchamiać większość gier ze Switch 1 z podbitą wydajnością w trybie przenośnym, na poziomie zbliżonym do gry w doku. Oprócz tego Nintendo pozwało rząd Trumpa do spółki z innymi firmami w sprawie nielegalnie nałożonych ceł.

Źródło: IGN

Sztuczna inteligencja Misja AI

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login