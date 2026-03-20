Nowe Nintendo Switch 2. To zasługa Unii Europejskiej

Nintendo nie sprawia wrażenia, jakby Europa była dla niego idealnym rynkiem, ale dopasowuje się do tutejszych zasad. Jedna z nich sprawi, że Nintendo Switch 2 na naszym kontynencie zyska unikatowe rozwiązanie.

Nintendo pracuje nad zaktualizowaną wersją Nintendo Switch 2, w której bateria ma być wyjmowana i łatwa do zastąpienia. Odświeżony model ma też dostać nowe warianty Joy-Con 2: w ich przypadku użytkownik ma móc wyciągnąć i wymienić każdą z baterii litowo-jonowych. Nie jest to co prawda wersja z ekranem OLED, na którą zapewne wyczekuje wiele osób, ale i taki wariant większość przyjmie z aprobatą.

Japońska gazeta "Nikkei" wiąże europejski debiut tej wersji konsoli z unijnymi przepisami dotycząymi "prawo do naprawy", które mają wymagać projektowania elektroniki pod prostszą wymianę baterii. Regulację UE wprowadzono w 2023 r., a firmy dostały czas na dostosowanie się do lutego 2027 r. Dzięki wymiennym bateriom sprzęty mają żyć dłużej, a użytkownicy rzadziej będą kupować nowe konsole czy smartfony, przynajmniej w teorii.

Już wkrótce większa liczba producentów pójdzie drogą Nintendo

Nikkei zauważa, że Nintendo nie jest jedyną firmą, która dostosowuje produkty do tych zmian. W materiale wskazano, że PlayStation zaktualizowało w ubiegłym roku kontrolery DualSense do PS5, by ułatwić dostęp do baterii, a Apple zmodyfikowało konstrukcję nowszych iPhone'ów, aby wymiana ogniwa była bardziej bezpośrednia. Microsoft nie musiał robić nic, bo w kontrolerach do konsol Xbox Series korzystamy z dwóch baterii AA.

Jak na razie plany sprzedaży konsoli w odświeżonej wersji dotyczą wyłącznie Europy. Nowa wersja może okazać się dobrą motywacją dla klientów, by zdecydować się na Switcha 2.

Nintendo Switch 2 otrzyma wymienne baterie w joy conach

Przekazany inwestorom komentarz prezesa Nintendo, Shuntaro Furukawy, o wynikach poza Japonią pod koniec 2025 r., mówi jasno: - Sprzedaż za granicą była nieco słabsza od naszych oczekiwań.

Firma nie przyznawała wcześniej, że rezultat w tym regionie jest słabszy, a Nintendo Switch 2 odnotowało rekordową sprzedaż tak czy inaczej.

W ostatnim czasie wokół Nintendo pojawiło się kilka ciekawych doniesień. Na początku tygodnia udostępniono aktualizację oprogramowania Switch 2, która ma pozwolić uruchamiać większość gier ze Switch 1 z podbitą wydajnością w trybie przenośnym, na poziomie zbliżonym do gry w doku. Oprócz tego Nintendo pozwało rząd Trumpa do spółki z innymi firmami w sprawie nielegalnie nałożonych ceł.

