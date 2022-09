PlayStation 5 doczeka się wkrótce nowej kolekcji akcesoriów o wiele (ale nie wszystko) zdradzającej nazwie Gray Camouflage Collection.

Gray Camouflage Collection dla konsol PlayStation 5

Nie mówimy tu chyba o szczególnie oryginalnym pomyśle, przy kamuflażu zdecydowano się obrać barwy kojarzone z militariami, przez niektórych może bardziej z ubraniami moro. Oczywiście Sony dobiera słowa zupełnie inaczej akcentując, że i tutaj do prac zaangażowano zespół projektantów, który „na nowo zaprojektował wzór kamuflażu i nadał mu świeży, bardziej współczesny charakter”. Przyglądając się uważnie można zauważyć, że w całość wkomponowane zostały tu także symbole PlayStation.

Gray Camouflage Collection obejmuje wymienne panele (jakiś czas temu zapowiedziano kilka innych wzorów) dla konsol PlayStation 5 w wariancie podstawowym i Digital Edition, a także pasujący do tego kontroler DualSense i zestaw słuchawkowy Pulse 3D.

Cały zestaw możecie zobaczyć na poniższym materiale wideo. Jak Wam się podoba? Design PlayStation 5 jest jaki jest, ale czy faktycznie trzeba to kamuflować?

Kiedy można będzie kupić nowe akcesoria do PlayStation 5?

Jeśli chodzi o dostępność, to, co dość dziwne, kolekcja zostanie nieco rozbita. Panele na konsole oraz nowy wariant DualSense trafią do sprzedaży 14 października (na wybranych rynkach). Na Pulse 3D Gray Camouflage będzie trzeba natomiast poczekać do grudnia. Niestety nie podano cen.

Źródło: PlayStation