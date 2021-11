Telewizor Philips OLED706 może i jest modelem podstawowym, ale na dobrą sprawę niczego mu nie brakuje. Tak właściwie, to zapowiada się świetnie.

Panel OLED z odświeżaniem 100/120 Hz, rozdzielczość 4K i HDR w obu kluczowych formatach (Dolby Vision i HDR10+) oraz system Android TV, a do tego porty HDMI 2.1 i komplet funkcji dla graczy – to niezła specyfikacja jak na podstawowy model w ofercie. Philips OLED706 to uniwersalny i przystępny cenowo telewizor OLED, zastępujący dotychczasową „bazę”, czyli OLED705.

Philips OLED706 to dobry telewizor do gier, sportu i filmów

Wyraźny i ostry obraz w ruchu docenimy podczas oglądania sportu, ale i grania na konsoli. W tym drugim przypadku wypada pochwalić jeszcze jeszcze obsługę FreeSync i VRR (czyli dynamicznie dostosowywanej częstotliwości odświeżania) oraz input lag na poziomie 12 ms (co plasuje ten telewizor w czołówce OLED-ów).

Maniacy filmów i seriali powinni zwrócić uwagę na informację o automatycznej redukcji szumów i wiernej reprodukcji barw (cechuje się 99-procentowym pokryciem przestrzeni DCI/P3), za co odpowiada najnowszy procesor Philips P5.

Co jeszcze oferuje podstawowy telewizor Philips OLED?

Philips OLED706 to także system Android TV w wersji 10, oferujący dostęp do wszystkich najważniejszych aplikacji Smart TV, takich jak Netflix, YouTube czy Amazon Prime Video. Możemy też liczyć na wsparcie Asystenta Google, szczególnie że pilot ma wbudowany mikrofon.

Wielokolorowy spektakl poza ekran przenosi system Ambilight, a głośniki 2.1 o łącznej mocy 50 W sprawiają, że i pod względem audio telewizor wypada lepiej niż dobrze. Smukła ramka z metalu i aluminiowe nóżki stanowią dopełnienie całości.

Ile kosztuje Philips OLED706?

Philips OLED706 będzie dla ciebie godną rozważenia opcją, jeśli szukasz telewizora OLED w relatywnie niskiej cenie. Do wyboru masz dwie wersje rozmiarowe:

55-calowy Philips 55OLED706/12 kosztuje 5199 zł

kosztuje 65-calowy Philips 65OLED706/12 kosztuje 6999 zł

A zatem choć jest lepiej wyposażony, kosztuje mniej niż jego poprzednik – czyli OLED705 – na starcie (jego 55-calowy wariant był wyceniony na 5999 zł, a 65-calowy – na 7699 zł).

Philips OLED706 to poważna konkurencja dla LG OLED B1

Choć to podstawowy model w ofercie TP Vision, widzimy w nim raczej alternatywę dla B1, a nie A1 z katalogu LG. Tak jak on, ma 120-hercowy panel, dwa porty HDMI 2.1 i niezłe głośniki (a nawet o 10 W mocniejsze). Ma też Ambilighta, którego próżno szukać u konkurencji, a do tego system Android TV (co jednak możesz uznać i za plus, i za minus). Krótko mówiąc: to uniwersalny sprzęt za stosunkowo nieduże pieniądze.

Źródło: TP Vision, informacja własna