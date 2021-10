JVC wchodzi na rynek telewizorów OLED i robi to z przytupem. Nie idzie na większe kompromisy, zamiast tego wypuszcza alternatywę dla najpopularniejszych modeli.

Pierwsze telewizory OLED z logo JVC

JVC nie wchodzi w klasę premium, ale potrafi robić przyzwoite telewizory w dobrych cenach. Przekonaliśmy się o tym na przykład testując modele LT-55VA8000 i LT-55VU8000. Lada moment w ofercie tego producenta pojawi się jednak też coś dla tych bardziej wymagających użytkowników: telewizory OLED z serii VO9100.

Specyfikacja przedstawia się obiecująco, szczególnie jak na debiut w nowej kategorii. Telewizory JVC VO9100 będą miały 100-hercowe wyświetlacze OLED 4K obsługujące HDR w formatach Dolby Vision i HDR10, a do tego będą dysponować portami HDMI 2.1 obsługującymi sygnał 4K/120fps z konsol i pecetów, automatyczny tryb niskich opóźnień i eARC.

Nie będą to telewizory z Androidem, lecz autorskim systemem Smart TV. To może wiązać się z pewnymi ograniczeniami, ale producent zapewnia, że aplikacje takie jak Netflix, YouTube czy Amazon Prime Video zadziałają bez zarzutu. W razie czego zaś zawsze można się posiłkować przystawką Smart TV.

Ceny są nieznane, ale potencjał jest i tak

Telewizory JVC VO9100 będą dostępne w dwóch rozmiarach: 55 i 65 cali. Jak na razie nie poznaliśmy ich cen, a te będą kluczowe w odpowiedzi na pytanie o to, czy warto się tymi urządzeniami zainteresować. Biorąc jednak pod uwagę to, ile kosztują ich bezpośredni rywale – a więc modele takie jak LG OLED B1, Sony A80J, Philips OLED706 czy Panasonic JZ980 – to należy spodziewać się okolic 5 – 7 tysięcy złotych. Jeśli będzie mniej, będzie hit.

