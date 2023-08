Na polski rynek wchodzi właśnie nowa seria telewizorów Philips The One. Obejmuje ona modele Philips 8818, Philips 8518 oraz Philips 8558.

Pracą urządzeń zarządza procesor obrazu 7th Gen Philips P5 AI ze wsparciem sztucznej inteligencji i udoskonaloną funkcją V2 Ambient Intelligence. Ta ostatnia reguluje w czasie rzeczywistym jasność, wartość gamma i odwzorowanie kolorów. Nowy czujnik światła mierzy temperaturę barwową w pomieszczeniu, dzięki czemu punkt bieli odpowiada odcieniowi oświetlenia w pokoju. Wszystkie zmiany w tym zakresie system wprowadza na bieżąco.

W każdym z telewizorów działa najnowsza wersja Google TV. Zmodernizowane wydanie systemu doczekało się bardziej intuicyjnego interfejsu i lepszego systemu personalizacji treści.

Philips The One - odświeżanie w poszczególnych modelach

W Philips 8818 zastosowano odświeżanie 120 Hz, natomiast w Philips 8508 i Philips 8558 - 60 Hz. W dwóch ostatnich modelach DLG i HRS umożliwiają odtwarzanie treści w rozdzielczości 4K przy 120 Hz przy zachowaniu płynności ruchu i ostrości porównywalnej do natywnego 120 Hz. Telewizory z serii The One oferują obsługę wszystkich najważniejszych formatów HDR: HLG, Dolby Vision i HDR10+.

