Jasność większa o 27,5 proc., a precyzja sterowania światłem – aż o 210 proc. Tym właśnie chwaliła się firma TCL podczas prezentacji swojego flagowego telewizora X955.

TCL X955 to flagowy telewizor w pełnym tego słowa znaczeniu. Urządzenie wykorzystuje panel typu QD-Mini LED, a więc wyposażony w podświetlenie z maleńkimi diodami oraz technologię kropek kwantowych (Quantum Dot). Dostępny będzie w dwóch rozmiarach: 85 i 98 cali. W obu przypadkach rozdzielczość wynosi 4K, co może być nieco rozczarowujące, ale z drugiej strony materiałów 8K wciąż jest jak na lekarstwo.

TCL X955 – to się nazywa flagowy telewizor

Pozostałe cechy tego ekranu robią jednak olbrzymie wrażenie. W przypadku 98-calowego modelu możemy liczyć na maksymalną jasność sięgającą aż 5000 nitów. Co więcej, podświetlenie jest podzielone na aż 5000 stref. Dzięki temu technologia lokalnego przyciemniania działać ma wyjątkowo precyzyjnie. Nie jest to efekt nieskończonego kontrastu jak w przypadku OLED-ów czy microLED-ów, ale jak na klasyczny panel LCD wynik jest naprawdę świetny. Dla porównania warto też podać, że topowe modele OLED osiągają jasność w okolicach 2000 nitów.

Poza tym TCL X955 oferuje wszystko to, czego można by oczekiwać po nowoczesnym telewizorze. Ma więc porty HDMI 2.1 i USB, ma komplet tunerów TV i ma też system Smart TV (konkretnie jest platforma Google TV). Obsługuje HDR we wszystkich popularnych formatach, oferuje odświeżanie 144 Hz, no i wykorzystuje sztuczną inteligencję do optymalizacji obrazu. Dopełnieniem całości jest natomiast 4.2.2-kanałowy system audio z obsługą formatu Dolby Atmos, co daje nadzieje na realistyczny dźwięk przestrzenny.

Wraz z modele X955 firma TCL zaprezentowała także serię C955. Ma bardzo zbliżoną charakterystykę, ale mniej imponujące liczby. Do wyboru będą modele o przekątnych 65, 75, 85 i 98 cali. Jasność sięgnie 2000 nitów, a liczba stref lokalnego przyciemniania – 2000. Pod względem audio mamy tu natomiast 120-watowe głośniki z Dolby Atmos.

Źródło: TCL, FlatpanelsHD