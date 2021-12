Chyba jeden z bardziej pokrętnych symulatorów ostatnich miesięcy. W zasadzie Autopsy Simulator, bo o nim mowa, to nawet coś więcej niż symulator. Duże znaczenie mają odegrać tu elementy horroru.

Pierwsi patomorfolodzy sprawdzają Autopsy Simulator

I chociaż dla wielu horrorem jest już sam widok zwłok i perspektywa ich krojenia, twórcy ze studia Woodland Games zdecydowali się pójść dalej. Pisaliśmy o tym zresztą już przy okazji zapowiedzi tej gry.

Bo owszem, trzeba będzie dokonywać oględzin zwłok i ustalać przyczynę zgonu, ale w przypadku jednej z martwych kobiet sprawa znacznie się skomplikuje. Przed głównym bohaterem pojawi się konieczność rozwiązania intrygującej zagadki, a zarazem (i tu wkraczają na scenę wspominane elementy grozy) zmierzenia się z mrocznymi siłami oraz słabościami umysłu.

Twórcy obiecują, ze zadbają o realistyczne przedstawienie autopsji, a jednocześnie o mrożącą krew w żyłach historię. Czy faktycznie uda im się to połączyć? Pierwsi gracze zaczynają to sprawdzać.

Którzy? Ci, którzy aplikowali o dostęp do zamkniętej wersji demo. Mają teraz możliwość przyglądania się rozgrywce do 21 grudnia. Jednocześnie mogą chwalić się tym gdzie chcą, a to owocuje już teraz. Chociażby takimi materiałami jak ten poniżej.

Autopsy Simulator - gameplay z wersji demo

Kiedy i Ty będziesz mógł zacząć kroić?

Jeśli pierwszy raz słyszysz o Autopsy Simulator lub po prostu nie próbowałeś zdobyć dostępu do pierwszej fazy testów, nic straconego. Będzie jeszcze okazja. Trzeba jedynie uzbroić się w odrobinę cierpliwości.

Autopsy Simulator pojawi się w kolejnej edycji Festiwalu Steam Next, będzie jedną z gier, których wersję demo można będzie w jego trakcie sprawdzić. Przypomnijmy, że impreza została zaplanowana na dni od 21 do 28 lutego 2022 roku.

Data premiery pełnej wersji gry póki co nie jest znana. Wiadomo jednak, że zmierza ona wyłącznie na PC.

Źródło: Drae, ThePlayWay