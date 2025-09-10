Intel zapowiada nowe procesory. Najpierw spodziewaj się odświeżonych modeli

Intel zapowiedział nową generację procesorów - modele Nova Lake, które mają przynieść całkowicie nową architekturę i platformę. Wcześniej jednak wyda odświeżone modele z obecnej generacji Arrow Lake.

Podczas konferencji Goldman Sachs Communacopia + Technology, wiceprezes ds. relacji korporacyjnych w firmie Intel, John Pitzer, ujawnił nowe szczegóły dotyczące planów Intela związanych z procesorami. Jak zauważa serwis WCCFTech, główne wnioski dotyczyły wprowadzenia na rynek komputerów stacjonarnych dwóch nowych serii procesorów.

Intel zapowiada premiery procesorów

Pitzer przyznał, że w ofercie Intela dla komputerów stacjonarnych istnieją pewne luki, które firma musi wypełnić. Procesory Core Ultra 200 (Arrow Lake) nie spełniły oczekiwań, dlatego Intel pracuje nad odświeżeniem tej linii.

"Uważam, że mamy silną ofertę produktów w zakresie komputerów osobistych. Mamy kilka luk, które musimy wypełnić w segmencie komputerów stacjonarnych. Szczerze mówiąc, jesteśmy pewni naszej strategii. W przyszłym roku wprowadzimy odświeżoną wersję Arrow Lake, która pomoże nam rozpocząć proces zmian w segmencie komputerów stacjonarnych. Następnie zakończymy ten proces wprowadzeniem Nova Lake pod koniec przyszłego roku, w 2027 r.” – powiedział Pitzer.

Na początku odświeżone modele

W 2026 r. Intel planuje wydać odświeżone modele z generacji Arrow Lake. Układy te będą bazować na tej samej konstrukcji, więc nie należy oczekiwać rewolucyjnych zmian czy poprawy wydajności. Ewentualne różnice mogą wynikać z innej konfiguracji rdzeni i/lub podniesionego taktowania. Dobra informacja jest taka, że procesory najpewniej nadal będą kompatybilne z obecnymi płytami głównymi LGA 1851.



Intel początkowo planuje odświeżyć modele Core Ultra 200 "Arrow Lake"

Kiedy nowe procesory?

Większe oczekiwania budzą modele z generacji Nova Lake, które trafią do komputerów stacjonarnych i laptopów. Układy mają wprowadzić całkowicie nową architekturę oraz więcej rdzeni, co powinno przełożyć się na wzrost wydajności i efektywności energetycznej. Pitzer potwierdził, że ukłądy będą produkowane w nowym procesie litograficznym 18A:

"[...]Sam fakt, że Nova Lake jest jednocześnie notebookiem i elementem komputera stacjonarnego, ma dość istotne implikacje dla liczby rozruchów wafli, których potrzebujemy w 18A."

Modele Nova Lake mają pojawić się dopiero pod koniec 2026 r. i prawdopodobnie będą wymagały nowych płyt głównych z podstawką LGA 1954. Wypowiedź Pitzera jest niejednoznaczna, ale najpewniej oznacza, że pierwsze modele zadebiutują pod koniec 2026 r., a kolejne, w tym wersje mobilne, pojawią się w 2027 r. — tak jak zwykle ma w zwyczaju Intel.