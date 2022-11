NASA zaplanowała trzy spacery kosmiczne, aby poprawić plan zasilania dla starzejącej się stacji kosmicznej.

Lifting staruszki ISS

Podczas gdy Chiny kończą swój nowiutki „Niebiański Pałac" to NASA modernizuje Międzynarodową Stację Kosmiczną. Mimo, że żywotność ISS ogranicza się do końca bieżącej dekady, to sprawująca nad nią pieczę Agencja Kosmiczna Stanów Zjednoczonych planuje prace mające usprawnić jej system zasilania. Uczyni to w serii trzech spacerów kosmicznych, które odbędą się w ciągu najbliższych tygodni.

Stary system zasilania ISS to osiem paneli słonecznych rozpościerających się na zewnątrz stacji jak skrzydła, zaspokajał dotychczasowe zapotrzebowanie stacji generując średnio od 84 do 120 kilowatów energii elektrycznej. Niektóre panele jednak pomimo zaplanowanego 15-letniego okresu eksploatacji mają już 20 lat, więc ich skuteczność jest drastycznie obniżona. Stacja miała już w przeszłości problemy z zasilaniem z ich powodu, a wraz z dużą liczbą coraz bardziej złożonych eksperymentów naukowych prowadzonych na stacji, zapotrzebowanie na energię rośnie.

Co jest do zrobienia, panie kierowniku?

Aby nadążyć za zapotrzebowaniem wymieniono już wcześniej akumulatory zbierające energię z paneli, teraz jednak modernizacji wymaga sam system generowania mocy. Do istniejących paneli zostanie dodanych 6 nowych, które będą znajdować się pod starszymi instalacjami. Oczywiście będą przesunięte w taki sposób aby umożliwić pobieranie energii z obu naraz.

Nowe panele są prawie o połowę mniejsze niż stare, lecz każda generuje tyle samo energii co ich większa poprzedniczka. Noszą one nazwę ISS Roll-Out Solar Arrays lub w skrócie iROSA i zostały dostarczone na stację przez SpaceX. Zamontowanie ich na ISS nie będzie jednak proste, bo potrzebują dodatkowych struktur wspierających, znajdujących się w części zewnętrznej stacji.

Dwie iROSA zostały już zamontowane, przygotowywana jest też instalacja wspierająca dla pozostałych. Spacery kosmiczne, na których planowane jest dokończenie prac odbędą się 15 listopada, 28 listopada oraz 1 grudnia. Pozostała praca będzie wykonywana już ze środka stacji i szacuje się, że nowa instalacja zacznie dostarczać ISS energię w połowie przyszłego roku.

Źródło: theverge.com, nasa