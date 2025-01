Pierwsze testy kart Radeon RX 9070. Czego można się spodziewać?

Premiera kart graficznych Radeon RX 9070 zapowiada się niezwykle interesująco. Na dokładne testy wydajności przyjdzie nam jeszcze poczekać, ale w sieci pojawiły się pierwsze testy w grze Call of Duty: Black Ops 6 i benchmarkach 3DMark.

Zapowiedź kart graficznych AMD Radeon RX 9070 była jedną z najważniejszych nowości zaprezentowanych na targach CES 2025. Choć producent nie ujawnił jeszcze wielu szczegółów dotyczących tego sprzętu, na stoiskach wystawców można było nie tylko zobaczyć niereferencyjne wersje tych akceleratorów, ale także je przetestować.

Co oferuje AMD Radeon RX 9070?

Podczas konferencji zapowiedziano premierę kart graficznych Radeon RX 9070 i Radeon RX 9070 XT, jednak producent nie ujawnił ich dokładnej specyfikacji technicznej. Nieoficjalnie wiadomo, że na pokładzie znajduje się układ graficzny AMD Navi 48 w konfiguracji z 3584 (9070) i 4096 (9070 XT) jednostkami cieniującymi oraz 16 GB pamięci GDDR6 256-bit.

AMD twierdzi, że modele z serii Radeon RX 9070 mają plasować się w średnim segmencie – teoretycznie będą one oferować podobne osiągi do modeli Radeon RX 7800 XT, Radeon RX 7900 GRE i Radeon RX 7900 XT.

Radeon RX 9070 przetestowany w Call of Duty

Redakcja IGN miała okazję przetestować konfigurację z procesorem AMD Ryzen 9 9950X3D i kartą Radeon RX 9070 (najprawdopodobniej słabszą wersję bez dopisku XT) w grze Call of Duty: Black Ops 6 w rozdzielczości 4K na ustawieniach Extreme. Co warto podkreślić, karta działała na wczesnej wersji sterowników (co oznacza, że jej wydajność może jeszcze wzrosnąć, ale też w wyświetlanym obrazie pojawiały się artefakty).

Podana konfiguracja zaoferowała średnią płynność animacji na poziomie 99 fps. Redaktorzy szacują, że to podobny wynik, jaki ma oferować konkurencyjny model GeForce RTX 4080 SUPER.

Przy okazji warto zauważyć, że konfiguracja z kartą Radeon RX 7900 XTX – najwydajniejszym modelem z poprzedniej serii w tym samym teście osiąga 87 fps. Można zatem założyć, że nowy model będzie o jakieś 13-14 proc. wydajniejszy.

Warto jednak mieć na uwadze, że Call of Duty: Black Ops 6 to tytuł zoptymalizowany pod nowe karty graficzne Radeon RX 9000 (będzie on wspierać m.in. technikę FSR 4). Może to oznaczać, że w innych grach przewaga nowych kart AMD będzie niższa. By realnie ocenić możliwości sprzętu, trzeba cierpliwie poczekać do premiery kart i publikację niezależnych porównań wydajności w innych zastosowaniach.

Testy Radeon RX 9070 XT w benchmarku 3DMark

Na chińskim forum ChipHell pojawiły się też zdjęcia, które mają przedstawiać wydajność wydajniejszego modelu Radeon RX 9070 XT w benchmarkach 3DMark Time Spy Extreme i 3DMark Speed Way. Co prawda materiały już zostały usunięte, ale temat opisała redakcja VideoCardz.

W benchmarku 3DMark Time Spy Extreme karta Radeon RX 9070 XT osiąga 14 591 punktów, co plasuje ją na poziomie Radeona RX 7900 XTX i konkurencyjnego modelu GeForce RTX 4080 SUPER.

W benchmarku 3DMark Speed Way wynik wygląda nieco gorzej. Radeon RX 9070 XT muzyskał 6345 punktów, a więc podobnie do Radeona RX 7900 XTX i GeForce RTX 4070 Ti SUPER. Do GeForce RTX 4080 i RTX 4080 SUPER jeszcze mu sporo brakuje (karty osiągają ok. 7300/7500 pkt).

Jeśli przecieki się sprawdzą, można podejrzewać, że Radeon RX 9070 XT realnie zaoferuje podobne osiągi do Radeona RX 7900 XTX, czyli topowego modelu z poprzedniej generacji.