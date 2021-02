Temat Mortal Kombat pojawiał się już kilkukrotnie, ale brakowało konkretów. Dziś zostały ujawnione, pokazano pierwszy zwiastun, przedstawiono też bliższy zarys fabuły filmu.

Mortal Kombat otrzymał pierwszy zwiastun

Gracze znają Mortal Kombat doskonale, nie jest to również marka obca sympatykom kina. I to właśnie ci drudzy powinni mieć w najbliższym czasie powody do zadowolenia. Zanosi się na to, że nowy film Mortal Kombat nie tylko pojawi się zgodnie z planem, ale będzie też godny uwagi. Nie ma tutaj uciekania od inspiracji właśnie grami i efekty mają być widoczne chociażby w scenach walk. Przywoływany materiał wideo pokazuje, że faktycznie zanosi się na naprawdę sporą dawkę brutalności i rozlewu krwi.

O czym będzie nowy Mortal Kombat?

Jak będzie wyglądało tło fabularne? Wraz ze zwiastunem ujawniono krótki, ale treściwy opis, który przybliża historię, jaką można będzie tu poznać. Najczęściej na ekranie powinni gościć Cole Young i Sony Blade, ale znanych postaci będzie zdecydowanie więcej.

„Zawodnik mieszanych sztuk walki Cole Young przywykł do tego, że obrywa za pieniądze. Nie ma jednak pojęcia o swoim pochodzeniu i nie wie, dlaczego władca Zaświatów Shang Tsung nasłał na niego swojego najlepszego wojownika, Sub-Zero, kriomancera z innego wymiaru. W obawie o bezpieczeństwo rodziny Cole udaje się na poszukiwanie Sonyi Blade, poleconą mu przez Jaxa. Ten major sił specjalnych ma takie samo dziwne znamię w kształcie smoka, z jakim urodził się Cole. Wkrótce Cole trafia do świątyni Lorda Raidena, jednego ze Starszych Bóstw i obrońcy Ziemi, zapewniającego schronienie tym, którzy mają smocze znamię. W świątyni Cole trenuje z doświadczonymi wojownikami Liu Kangiem i Kung Lao oraz zbuntowanym najemnikiem Kano. Wspólnie staną do walki największych mistrzów Ziemi z przeciwnikami z Zaświatów, w której stawką jest wszechświat. Ale czy Cole zdoła uwolnić swoje arcana – niezmierzoną moc we wnętrzu duszy – i zdąży nie tylko ocalić bliskich, ale i powstrzymać Zaświaty raz na zawsze?”

Mortal Kombat zostanie wyreżyserowany przez Simona McQuoida, dla którego będzie to debiut z filmami fabularnymi. Większe doświadczenie mają produceni, a w rolach głównych bohaterów wystąpią między innymi Tadanobu Asano (Raiden), Max Huang (Kung Lao), Joe Taslim (Bi-Han i Sub-Zero), Jessica McNamee (Sonya Blade) i Lewis Tan (Cole Young).

Kiedy premiera filmu Mortal Kombat?

Mortal Kombat ma trafić do kin w kwietniu tego roku. Problem w tym, że w wielu krajach pozostają one zamknięte w związku pandemią i przedłużającymi się ograniczeniami.

Z tego względu cieszyć może fakt, że poza kinami film da się zobaczyć w domu, dzięki jednemu z serwisów streamingowych. Niestety, akurat dla nas to małe pocieszenie, ponieważ mowa o HBO Max, który nie jest jeszcze dostępny w Polsce.

Źródło: Warner Bros Polska

