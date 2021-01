Godzilla vs. Kong, czyli starcie dwóch zawodników wagi ciężkiej. Kto wyjdzie z niego zwycięzco? Odpowiedź mamy poznać już za kilka tygodni.

Warner Bros pochwalił się zwiastunem filmu Godzilla vs. Kong

Trzeba przyznać, że póki co o Godzilla vs. Kong nie mówiło się szczególnie wiele, a mimo to nie brakuje osób, które mają co do tej produkcji spore nadzieje. Adam Wingard wyreżyserował ją na podstawie scenariusza Erica Pearsona oraz Maxa Borensteina.

Tytuł jest niezwykle wymowny, Godzilla vs. Kong skupi się na pojedynku dwóch potężnych przeciwników, którego stawką ma być nie tylko ich życie, ale też dalsze losy świata. W głównych rolach wystąpią tutaj Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Eiza González, Julian Dennison, Kyle Chandler oraz Demián Bichir. Na całość trzeba jeszcze trochę poczekać, ale na zwiastun wprowadzający w całą historię można rzucić okiem już teraz.

Godzilla vs. Kong - kiedy premiera?

Fakt, iż pojawił się dopiero pierwszy zwiastun mógłby sugerować, że do premiery jeszcze dużo czasu. W tym przypadku to jednak błędny trop, przynajmniej jeśli obecne plany nie ulegną zmianie, co w obliczu wciąż panującej pandemii nie jest takie pewne.

Premiera filmu Godzilla vs. Kong ma odbyć się już 17 marca. Planowane jest wyświetlanie go w kinach, ale też dostępność na platformie HBO Max. Dla nas to raczej ciekawostka, ponieważ HBO Max w Polsce jeszcze nie wystartowało.

Źródło: Warner Bros Polska

