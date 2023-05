Za kilka dni odbędzie się premiera Pixel Fold, pierwszego składanego smartfona Google. Producent tak bardzo nie może doczekać się tego wydarzenia, że część kart odkrył już teraz.

Pixel Fold pokazany na oficjalnym materiale

Nie od dziś wiadomo, że Google dołączył do grona producentów widzących potencjał w składanych smartfonach. Ostatnio uzyskaliśmy potwierdzenie odnośnie daty premiery modelu Pixel Fold (bo właśnie z taką nazwą będziemy mieli do czynienia), a teraz poznaliśmy jego wygląd.

W mediach społecznościowych Google opublikował krótki materiał wideo zapraszający na premierę Pixel Fold. Wprawdzie filmik trwa tylko kilka sekund, ale jest na tyle szczegółowy, że potwierdza wcześniejsze doniesienia związane z konstrukcją oraz designem tego urządzenia.

Nie ma już wątpliwości, że będzie to model rozkładany jak książka, czyli konkurent linii Galaxy Z Fold firmy Samsung. W oczy może rzucać się nie tylko ogólne nawiązanie do znanych już smartfonów Google, ale też szerokie obramowanie większego, wewnętrznego wyświetlacza. Wydaje się, że ta cecha będzie budzić skrajne komentarze.

Pixel Fold. Jaka specyfikacja?

W kwestii specyfikacji technicznej producent póki co milczy. Nie znaczy to jednak, że nie wiemy, czego się spodziewać. Pojawiło się wiele doniesień z tym związanych, także ze strony zazwyczaj bardzo dobrze poinformowanych źródeł.

Bardzo prawdopodobne, że Pixel Fold będzie cechował się ekranami wykonanymi w technologii AMOLED o przekątnych 7,6 cala oraz 5,8-calowa i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Google zapewne będzie pozycjonować ten sprzęt bardzo wysoko, w związku z czym nie spodziewamy się innego procesora niż Tensor G2 i pamięci RAM w ilości mniejszej niż 12 GB. Nie ma zgodności co do typu pamięci wewnętrznej, może być to szybki, ale już nie najszybszy standard UFS 3.1.

Na tyle powinny znaleźć się trzy aparaty w konfiguracji 48 Mpix + 10,8 Mpix + 10,8 Mpix, z czego główny zaoferuje optyczną stabilizację obrazu, drugi ultraszeroki kąt widzenia, a trzeci zoom optyczny x5. Najwięcej wątpliwości jest związanych z baterią, pojemnością oraz obsługiwanymi technologiami ładowania.

Kiedy premiera Pixel Fold?

Oficjalna i pełna prezentacja Pixel Fold będzie jednym z najważniejszych wydarzeń zbliżającej się konferencji Google I/O 2023. Zaplanowano ją na najbliższą środę, 10 maja.

Ceny tego smartfona mają startować z poziomu 1799 dolarów.