Jakiś czas temu Google postanowił dołączyć do wąskiego grona producentów, którzy mają w swojej ofercie składane smartfony. Teraz firma postanowiła jeszcze bardziej się wyróżnić, tworząc „składaka” w niezwykle limitowanej wersji, której żaden „śmiertelnik” nie dostąpi. Dlaczego?

Od czasu zaprezentowania smartfonu Pixel Fold na Google I/O 2023 minęło już trochę czasu. Poznaliśmy wygląd, pełną specyfikację i (co chyba najważniejsze) cenę nowego „składaka”. Co ciekawe, gigant z Mountain View uznał, że z okazji obchodzonej w tym roku pięćdziesiątej rocznicy pewnego gatunku muzycznego, wyda limitowaną edycję tego smartfonu. Tak właśnie narodził się Google Pixel Fold „Hip Hop 50”.

rozwiń

Dostrzeżona przez 9to5Google (i udostępniona przez użytkowników urządzenia na Instagramie) limitowana edycja tego smartfonu od Google, jest dostarczana w eleganckiej walizce, która pełni kilka funkcji. Po pierwsze (co oczywiste) przechowuje telefon Google Pixel Fold i dołączane do niego akcesoria, tj. Pixel Watch oraz Pixel Buds Pro. Ponadto nie mogło zabraknąć grubego, złotego łańcuszka na szyję, by móc się „fleksować na swojej dzielni”. Po drugie sama walizka zawiera w sobie również gramofon, który został wykonany przez firmę Victrola.

Jeżeli chodzi o sam smartfon, to Google Pixel Fold w tej wersji prezentuje się inaczej od swojego pierwowzoru. Telefon jest wykończony w tej samej obsydianowej kolorystyce, co walizka i gramofon (ponoć jest jeszcze druga opcja „porcelanowa”). Dodatkowo smartfon ma metalowe wstawki z tyłu oraz po bokach, które mają jeszcze bardziej wyróżnić go od zwykłego modelu. Ostatnim akcentem jest logo zestawu, znajdujące się na wyspie aparatu.

rozwiń

Nie da się ukryć, że niektórym taka stylistyka urządzenia może się podobać. Jedno jest pewne – prawdopodobne nikt z nas nie dostąpi „zaszczytu” posiadania tego składanego smartfonu. Otóż Google Pixel Fold jest dystrybuowany tylko do wybranych osób w ramach programu „Gift from Google”. Oznacza to, że powyższy zestaw wyląduje do wąskiego grona influencerów i super-fanów wyszukiwarkowego giganta. Zgodnie ze zdjęciami, które można znaleźć na chociażby platformie Twitter, mówimy tutaj o 400 egzemplarzach.

Abstrahując od powyższego – Co sądzicie o oferowanym zestawie Google Pixel Fold? Czekamy na wasze opinie i komentarze!

Źródło: techradar.; 9to5Google; Twitter; Instagram