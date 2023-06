W Nowym Jorku można znaleźć tajemniczy układ punktów, który wygląda na swego rodzaju kod QR – podaje brytyjski portal Mirror powołując się na odkrycie jednego z użytkowników Reddita.

W Mapach Google często można znaleźć różnego rodzaju “kwiatki”. Głównie pojawiają się one w widoku Street View, choć nie brakuje ciekawych odkryć w widoku satelitarnym. Tym razem jeden z użytkowników Reddita zauważył ułożone w dziwny sposób punkty ze zdjęciami sferycznymi, których właściwie... nie ma.

Kod QR w Mapach Google? Nikt nie wie, co to jest

Wzór wyglądający niczym kod QR można znaleźć na cieśninie East River w Nowym Jorku tuż obok jedenastego terminalu portowego. Aby w pełni dostrzec układ kropek składających się na tajemniczy symbol, należy przybliżyć mapę. Im większe oddalenie widoku, tym kod staje się mniej uporządkowany.

Tajemniczości znaleziska dodaje fakt, że kropki są w istocie zdjęciami sferycznymi dodanymi w konkretnych lokalizacjach. Zwykle takie punkty można kliknąć, a Google przeniesie użytkownika do widoku, który w przeszłości został uchwycony na zdjęciu. Jak się jednak okazuje – żaden z punktów w rzeczonym obszarze nie wywołuje akcji po kliknięciu. Punkty właściwie istnieją, ale nie można w żaden sposób z nich skorzystać.

Dziwny kod znaleziony w Mapach Google (Źródło: benchmark.pl)

Jak wytłumaczyć pojawienie się dziwnych punktów w Nowym Jorku na Mapach Google? Najczęściej pojawiają się podejrzenia sugerujące, że szereg kropek tworzy kod QR. Problem jednak w tym, że dotąd nikomu nie udało się go odczytać. Wbudowane w smartfony skanery nie radzą sobie z odkryciem z Reddita – podobnie zresztą jak przeglądarkowe aplikacje służące do rozkodowania QR. Pojawiają się też podejrzenia, jakoby znalezisko było zwyczajnym błędem na platformie Google.

“Ktoś to tutaj ukrył – i jestem ciekaw, dokąd mnie zaprowadzi” – czytamy w komentarzach na Reddicie. Niewykluczone też, że dzieło może być zaproszeniem do internetowej zabawy, w której jak dotąd nikomu nie udało się znaleźć rozwiązania.

Przypominamy, że Mapy Google stanowią jedną z popularniejszych aplikacji do nawigacji. Może się ona przydać w trakcie tegorocznych wakacji, aby nie tylko zapewnić sobie wysokiej jakości narzędzie do poruszania się w nieznanych okolicach, ale też wyszukiwać interesujące miejsca do zwiedzania, noclegu lub spędzenia czasu przy obiedzie – to za sprawą funkcji społecznościowych, jakimi są m.in. oceny obiektów i komentarze użytkowników.