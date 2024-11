Od kilku lat strefa retro przeżywa prawdziwy rozkwit. Jedni odkopują zabytkowe urządzenia i doprowadzają je do pełnej użyteczności. Inni natomiast wykorzystują emulatory na nowoczesnych urządzeniach i podzespołach. Jednak pewna firma poszła trzecią drogą – poznajcie Pixel x86.

Pixel x86 – Twoje wrota do growej nostalgii

Pewna grupa osób, pracująca w niemieckiej firmie Purple IT GmbH najwidoczniej uznała, że można połączyć nowoczesną platformę z nutą klasycznych rozwiązań i natywną możliwością uruchamiana klasycznych systemów x86 (na czele z DOSem czy Windowsem 98). W ten sposób narodził się wyjątkowy komputer – Pixel x86. Co dokładnie w sobie on kryje? Na jakiej zasadzie działa?

Mały lecz potężny! Ostateczny komputer klasy PC w kompaktowym rozmiarze

Pixel x86 to (pod względem technicznym) bardzo ciekawa jednostka. Komputer który wymiarami jest zbliżony do dwóch Raspberry Pi (około 160 x 120 mm) posiada na pokładzie pełen pakiet złącz z lat 90. Na jego PCB znajdziemy 15 pinowy D-Sub (dla kontrolerów typu Joystick), złącze Jack 3,5mm, port PS/2 (dla klawiatury i myszy), złącze VGA, wejście LAN (Ethernet 10/100Mb/s) oraz dwa porty USB-A (2.0).

Kwestia podzespołów również wygląda bardzo ciekawie. Komputer został zbudowany na bazie zgodnego z architekturą x86 SoC o nazwie Vortex86DX. Procesor jest taktowany zegarem 800MHz (z możliwością jego obniżania w BIOSie) i zawiera dwa poziomy pamięci podręcznej (L1: 16K I-Cache, 16K D-Cache i L2 Cache 256KB). CPU zostało wsparte przez 256MB zintegrowanej pamięci DDR2 oraz GPU XGI Volari Z9s (32MB).

Ponadto Pixel x86 jest zgodny ze standardem magistrali ISA oraz posiada typowy dla blaszaków AMI BIOS. Dodatkowo posiada złącze na karty SDHC do 32GB (Class 10) oraz system audio Dream MIDI CrystalClear Advanced z 3D Sound QFP. Co istotne, ta karta dźwiękowa jest kompatybilna z Sound Blaster, Sound Blaster Pro i Windows Sound System. A to wszystko wymaga do zasilania najprostszej ładowarki (5W) ze złączem USB-C, która dostarczy napięcie 5V przy natężeniu 1A. A jak Pixel x86 w ostatecznym rozrachunku sprawuje?

Mały PC do retro gier – Poczuj się jak w 1999 roku

Według ekskluzywnej recenzji zagranicznego serwisu? Zaskakująco dobrze! Na czeskim high-voltage.cz możemy przeczytać opinię administratora strony (kryjącego się pod pseudonimem Sledge), który tak podsumowuje doświadczenia z użytkowania Pixel x86:

(…) Pixel x86 to bardzo ciekawy produkt. Zadowoli [on] wszystkich, którzy chcieliby cieszyć się autentycznym graniem [na systemie DOS], ale nie mają siły na [składanie i konfigurowanie] komputera retro lub przestrzeni [na takową jednostkę]. [Oczywiście] nie jest idealnie – Wokół brzęczy kilka much, ale łatwo daje się odpędzić potężnym powiewem nostalgii. Jak wykazały testy wydajności (…) Pixel x86 to właściwie stary komputer PC z procesorem Pentium 233 MHz i kartą 2D. Stanowi to niemal ostateczną konfigurację do gier DOS. Nie mówiąc już o kilku grach z akceleracją 3D w które warto zagrać. Obsługa Windows 98 to miły dodatek, korzyść widzę głównie w możliwości uruchamiania 16-bitowych tytułów pod Win 3.x. W przypadku [bardziej wymagających] gier na Win98 brakuje wydajności (i to nie tylko 3D).

Pixel x86 – Chcesz zagrać?

Czas przejść do najbardziej problematycznej części artykułu o tym produkcie – ceny. Otóż zakup komputera Pixel x86 w jego domyślnej konfiguracji (gotowej do działania jednostki w metalowej obudowie) wyniesie 446 € (czyli około 1925 zł) bez kosztów wysyłki. Cenę te można pomniejszyć, jeżeli zdecydujemy się na obudowę z drukarki 3D i brak karty pamięci z gotowym Windowsem 98. Wtedy koszt zakupu spadnie do 353 € (ok. 1525 zł). Czy to dużo? Na platformie Reddit już powstała dyskusja na ten temat. Z jednej strony można przeczytać głosy, że za ułamek tej kwoty można złożyć całe stanowisko komputerowe z tamtej epoki albo zainwestować w płytkę z procesorem ARM i emulować wybrane środowisko. Z drugiej strony każde z tych rozwiązań ma swoje wady – Retro komputer jest stary (czyt. podatny na awarie), zajmuje sporo miejsca i pobiera masę prądu. Komputerek z ARM natomiast nie rozwiązuje problemu kompatybilności z 16 bitowymi systemami z rodziny x86. Także w takiej sytuacji ciężko o sensowną alternatywę.

A jakie jest Wasze stanowisko w tej kwestii? Które rozwiązanie uważacie za najlepsze? Dajcie znać w ankiecie oraz napiszcie swoje zdanie w sekcji komentarzy!

