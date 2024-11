Polski sklep GOG uruchamia nowy program, którego celem jest zadbanie o dostępność gier retro. Wszystko sprowadza się do możliwości grania w klasyczne produkcje na nowoczesnym sprzęcie. Oto GOG Preservation Program w szczegółach.

Spośród wielu cyfrowych sklepów z grami, polski GOG wyróżnia się na tle konkurencji. Powodem są zabezpieczenia DRM, a raczej ich brak w przeciwieństwie do np. platformy Steam. To z kolei sprawia, że gracz kupuje cyfrowy produkt na własność, nie obawiając się, że gra podzieli los The Crew. To nie jedyny ukłon w stronę fanów wirtualnej rozrywki – oto nowy program, który pozwoli zachować retro gry.

Co to jest GOG Preservation Program?

W wielkim uproszczeniu, GOG Preservation Program sprawi, że klasyczne gry “będą żyły wiecznie”. Warto rozwinąć tak huczną deklarację. W ramach nowego programu sklep GOG wykorzysta własne zasoby, by zadbać o kompatybilność klasycznych gier z nowoczesnymi systemami.

Te gry otrzymają specjalną odznakę “Good Old Game”. Częścią programu Preservation jest np. seria Resident Evil, Heroes of Might and Magic 3: Complete czy Dungeon Keeper 2. Tytułów jest znacznie więcej i tylko dziś, 13 listopada, dodano 100 klasycznych produkcji.

“Program GOG Preservation to oficjalny znak oznaczający klasyczne gry, które zostały ulepszone przez GOG, a także zobowiązanie GOG do zachowania ich kompatybilności.” – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Standardy jakości przede wszystkim

GOG informuje, że gra musi przejść "wiele testów", zanim zakwalifikuje się do programu. Dopiero, gdy dana produkcja spełni wyznaczone przez GOG standardy jakości, pojawi się odznaka "Good Old Game".

Co istotne, gry z GOG Preservation Program są obecnie dostępne wyłącznie dla użytkowników systemu Windows. "Naszym priorytetem jest zachowanie jak największej liczby gier w ramach programu, zanim rozszerzymy go na inne systemy operacyjne" - informuje GOG.

Źródło: GOG