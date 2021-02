Plasmacluster Ion 25000 nie brzmi może jak najbardziej chwytliwa nazwa na świecie, ale to technologia, którą zdecydowanie warto znać. A zatem poznajmy ją bliżej.

Plasmacluster Ion 25000 – co to jest?

Plasmacluster Ion 25000 to nowa generacja technologii jonizacyjnej (opracowanej i opatentowanej przez) Sharp, stosowanej w oczyszczaczach powietrza tej marki. Dlatego też właściwie odpowiedź na pytanie zadane w nagłówku należałoby rozpocząć od wyjaśnienia, z czym w ogóle mamy do czynienia.

Otóż Plasmacluster jest rozwiązaniem polegającym na emisji dodatnich i ujemnych jonów. To takie same jony, jak te, występujące w naturze – choć nawet w lesie jest ich mniej niż w pomieszczeniu, w którym działa taki jonizator.

Te jony w sposób aktywny wyszukują, a następnie neutralizują niechciane cząsteczki, składające się na zanieczyszczenie powietrza. Technologia redukuje również elektryczność statyczną (której nadmiar potęguje zbieranie się kurzu) i eliminuje nieprzyjemne zapachy. W efekcie powietrze jest nie tylko wolne od zanieczyszczeń, ale też świeże i przyjemne.

Czym różni się Plasmacluster od innych generatorów jonów?

Większość generatorów jonów na rynku produkuje jedynie jony ujemne, które – owszem – obciążają zanieczyszczenia, dzięki czemu te przestają unosić się w powietrzu, ale nie są w żaden sposób unieszkodliwiane. Plasmacluster natomiast działa w taki sam sposób jak natura – generuje nie tylko ujemne, ale też dodatnie jony, a te drugie neutralizują cząsteczki, których nie chcemy mieć w powietrzu.

Plasmacluster Ion 25000 vs Plasmacluster Ion 7000

Aktualnie podstawowa wersja tej technologii to Plasmacluster Ion 7000, ale najnowsze i najlepiej wyposażone oczyszczacze Sharp dysponują technologią Plasmacluster Ion 25000. Co oznacza liczba na końcu? Jest to przybliżona liczba generowanych przez oczyszczacz jonów na 1 centymetr sześcienny. Jak więc widać – stężenie jest znacznie większe, a to przekłada się na nawet 3-krotnie szybsze działanie, jak również większą skuteczność.

Zarówno Plasmacluster Ion 7000, jak i Plasmacluster Ion 25000 efektywnie dezaktywują elektryczność statyczną, uciążliwe zapachy oraz unoszące się w powietrzu alergeny, drobnoustroje, wirusy i cząsteczki pleśni. Tylko ta druga technologia jednak radzi sobie także ze zwalczaniem działania przylegających wirusów oraz ograniczaniem rozwoju przylegającej pleśni. Badania wykazały również, że rozwiązanie o większym stężeniu pozwala na uzyskanie efektu upiększenia skóry (poprzez nadanie jej połysku).

Jaki oczyszczacz powietrza z Plasmacluster Ion 25000?

Jakie oczyszczacze wykorzystują technologię Plasmacluster Ion 25000? Między innymi modele FP-J60EUW i FP-J80EUW (wyjątkowo ciche, ale pozbawione funkcji nawilżania powietrza) oraz UA-KIL60E-W i UA-KIL80E-W (z dodatkową funkcją nawilżania powietrza).

Źródło: Sharp, informacja własna

